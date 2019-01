Rapper (21) er tiltalt for voldtekt: – Jeg ble sjokkert

– De har vært voldelige i ulik grad, og noen har vært mer deltakende enn andre, men det er opplysninger som tilsier at alle har tatt del i volden, sier aktor statsadvokat Andreas Schei.

Rapperen erkjenner å ha slått kvinnen én gang med flat hånd, men husker ikke at det ble brukt kniv eller andre redskaper. Han forteller at minnene fra deler av kvelden er vage fordi han hadde brukt heroin, men mener han ville husket det dersom han var voldelig.

– Jeg slo henne med flat hånd og har så vondt inni meg, så jeg vet jeg hadde husket det om jeg gjorde noe mer, sier 21-åringen.

– Jeg kan huske at det skjedde ting som ikke skulle skje, men ikke noe som skulle tilsvare de sårene.

I forrige uke forklarte kvinnen seg detaljert om blant annet slag med metallrør, bruk av kniv og at hun skal ha fått en finger bøyd til den knakk. Etter å ha kommet seg vekk fra boligen ble den unge jenta innlagt på sykehus. Der ble hun liggende i en uke.

Siden hendelsen i august 2016 har kvinnen slitt med angst, søvnmangel og depresjoner.

– Jeg har vært livredd for å være ute blant folk og for å treffe venner. Jeg har det ikke noe bra med meg selv, sa hun i retten.

ETTER RETTSDAGEN: Den 21 år gamle tiltalte lot seg intervjue av TV 2 etter å ha svart på spørsmål fra aktor i forrige uke. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Den tiltalte ønsker å la seg avbilde i TV 2 og fortelle sin versjon. Av hensyn til familien ber han likevel om at hans virkelige navn ikke brukes. Også mannens mor, mannens forsvarer og den fornærmedes bistandsadvokat har godkjent at TV 2 publiserer bilder av tiltalte.

– Jeg vil at alle skal vite at det er meg, at det ikke skal være noe heksejakt på hvem denne rapperen er. Og så vil jeg stå frem og ta ansvar for det jeg har gjort, samtidig som jeg kjemper for å bevise hva jeg ikke har gjort, forklarer han.

Usikkerhet om rus

Etter at rapperens medtiltalte hadde forlatt leiligheten, la han og fornærmede seg i senga. Mens kvinnen hevder hun våknet og kjente at hun var blitt voldtatt, hevder 21-åringen at de to hadde frivillig sex etter kvinnens initiativ.

– Jeg ville henne aldri noe vondt og var lei meg for det hun hadde blitt utsatt for, sier rapperen, som mener kvinnen fremstod oppegående og klar i hodet.

I retten har kvinnen forklart, slik det står i tiltalen, at hun var dopet ned mot sin vilje. Samtidig viser blodprøver at hun ikke hadde narkotiske stoffer i blodet den påfølgende morgenen. Selv mener hun det kan være fordi hun kastet opp så mange ganger før prøvene ble tatt.

Under politiets etterforskning av saken var det ikke i utgangspunktet snakk om noen voldtekt, og rapperen har heller aldri vært siktet for dette. Først da saken var oversendt til statsadvokaten, ble det funnet grunnlag for å ta ut en voldtektstiltale.

I retten ville mannens forsvarer Torgeir Falkum vite hva han tenkte da han så at han var tiltalt for voldtekt.

– Jeg ble sjokkert da jeg så det, svarte rapperen.

– Passet ikke på

Han mener heller ikke å kunne domfelles for frihetsberøvelse, slik han er tiltalt for. I retten ville aktor vite om han kan huske hvorvidt kvinnen forsøkte å forlate leiligheten.

– Nei, det gjorde hun ikke, svarte rapperen.

– Tror du hun ønsket å være der? ville aktor vite.

– Jeg tror ingen av oss ønsket å være der.

– Tror du hun følte hun hadde mulighet til å dra dersom hun ønsket det?

– Ingen av dørene var låste, og verandadøren stod åpen. Den kunne ikke låses.

– Kunne hun bare ha gått?

– Vi satt ikke på vakt og passet på. Det var mange ganger hun var alene og kunne ha gått. Men jeg skjønner redselen hennes for å prøve, svarte 21-åringen.

FORKLARTE SEG: Da kvinnen forklarte seg i retten, måtte de tiltalte forlate rettssalen og følge forklaringen over video. Foran henne sitter de tiltaltes forsvarere Foto: Magnus Braaten / TV 2

Lang ventetid

På grunn av lang liggetid hos politiet har det tatt mer enn to og et halvt år før saken har kunnet komme opp for retten, noe statsadvokat Andreas Schei tidligere har kalt «svært beklagelig».

I sin forklaring fortalte den fornærmede om to og et halvt år med angst, redsel, depresjoner og søvnproblemer. Også rapperen beskriver ventetiden som vanskelig.

– Hvordan har det vært for deg?

– Helt jævlig. Jeg sliter med å sove, har hatt alkoholproblemer og har mistet noe av familien min, sier 21-åringen.

– Jeg våkner opp til trusler hver dag. Noen ganger tør jeg ikke å gå ut. Jeg får meldinger om hvor stygg jeg er, men det er jeg blitt vant til. Det er bare mye hele tiden og en ekstra byrde jeg ikke hadde trengt i livet mitt, sier han.

Saken vil pågå i Øvre Romerike tingrett frem til onsdag neste uke.