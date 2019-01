Innlegget ble først publisert i Fredriksstad Blad.

Det er ingenting som engasjerer mer enn fotball. På godt og vondt. Det er få ting som får mennesker til å føle mer tilhørighet eller som fører mennesker sammen, på tvers av landegrenser, religion, kultur og politiske meninger enn fotball.

Så hva handler egentlig fotball om? Jo. Glede, samhold, inkludering, fellesskap og kjærlighet. Kjærlighet til helter, til klubben i ditt hjerte og til nasjonen.

Så, i en idrett fylt med så mye lidenskap og kjærlighet, hvordan har det seg sånn at det ikke er noen åpne homofile? Det er jo ikke sånn at de ikke finnes. Så hvorfor er det ingen som står frem? Dette er spørsmål jeg stadig stiller meg, og nå er det på tide at noen står frem. At noen tar til ordet og er den stemmen og ansiktet vi trenger for å vise at fotball er for alle.

Jeg er homofil i fotballmiljø, ikke i norsk toppfotball, snarere tvert imot. Jeg er daglig engasjert i breddefotballen, der jeg engasjerer meg i store og små aktiviteter som skjer.

Jeg skal ikke påberope at det vil det bli en revolusjon i norsk fotball ved at jeg står frem som homofil, men om dette kan føre til at det blir bevegelse og at flere kommer ut, ville det vært en god start. Jeg kjenner flere som er homofile i fotballen, men de er, forståelig nok, fremdeles inne i skapet.

Jeg skriver ikke dette for å tvinge noen ut av skapet. For det å komme ut er tøft, og man må gjøre det for seg selv og ingen andre. Men jeg vil med dette vise at det finnes åpne homofile i fotballen og at vi, som alle andre hører til.

Jeg var også livredd da jeg skulle komme ut av skapet, jeg visste jo om fordommene i fotballmiljøet. Men å komme ut var mindre skummelt enn jeg trodde. Jeg skal ikke si at det ikke har vært utfordringer. Jeg har møtt hets og hat, men jeg mener det er verdt det. For om vi fremdeles møter hets og hat for å være oss selv, har vi fortsatt en enormt lang vei å gå, og jeg er villig til å gå denne kampen i møte, for alle skal ha plass i denne flotte idretten.

I en idrett som er full av kjærlighet, samhold, tilhørighet og vennskap, skal det være plass til mer kjærlighet. Samholdet skal styrkes. Alle skal føle tilhørighet, uansett hvem de elsker og alle skal få føle fotballens vennskap. La fotballens skap brenne, la oss stå sammen og gjøre verdens vakreste og beste idrett enda bedre. La oss alle inkludere, respektere og omfavne det mangfoldet som er der ute. Sammen er vi sterke, sammen gjør vi fotballen enda bedre.

Fotball er verdens beste idrett etter min mening og skal være tilgjengelig for alle. Så min oppfordring er: vær åpen, inkluderende og respektfull. Fotball er mangfold og det er rom for alle!

