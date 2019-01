SISTE: Aktor har nettopp lagt ned påstand om 21 års forvaring med en minstetid på ti år for kvinnen (43) som står tiltalt for to drap.

Kvinnen er tiltalt for å ha forgiftet både sin egen far i 2002 og en tidligere kjæreste i 2014 slik at disse døde.

Hun er også tiltalt for å ha dopet ned en annen tidligere kjæreste tre ganger, hvorav mannen havnet på sykehus den siste gangen.

Påtalemyndigheten la onsdag fram en rekke hendelser og vitneforklaringer som de mener beviser at en 43 år gammel syvbarnsmor tok livet av sin far.

Overhørte drapsplaner

Under sin prosedyre sa aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen at tiltalte skal ha sagt til en rekke personer at hun var den siste som så sin far før han døde.

Hun skal ha sagt at hun hjalp sin far opp i badekaret. Aktor legger likevel mest vekt på en mann som tiltalte selv har karakterisert som sin beste venn gjennom 20 år. Tre måneder før tiltaltes far døde, møttes tiltalte og bestekameraten på Egon restaurant i Kristiansand.

Til stede var også kameratens da 13 år gamle datter. Hun hørte de to voksne snakke om arven til faren og at tiltalte skal ha sagt at hun ville ta livet av sin far ved å dope ham ned og drukne ham i badekaret. Hun skulle blande tabletter i cognacen hans. 13-åringen fikk beskjed av sin far om aldri å fortelle dette til noen, men da han døde i 2016, gikk hun til politiet og fortalte om det hun hadde hørt.

Fikk utskrevet tabletter

19. mars 2002, en uke før den tiltalte kvinnens far døde, fikk kameraten hennes utskrevet Sobril, Rohipnol og Valium fra legen sin.

I valium finnes virkestoffet Diazepam, og det var dette virkestoffet som ble funnet i farens levninger da dette ble gravd opp i desember 2017.

Tiltalte handlet vodka på Vinmonopolet samme dag eller dagen før faren døde. Hun har sagt at hun kjøpte det til ham.

Dødsleie

Tiltaltes kamerat ble alvorlig syk og 4. mai 2016 lå han på Sørlandet sykehus hvor han fikk besøk av sin samboer og en av døtrene hans. Til datteren skal han ha sagt at hun måtte holde seg unna tiltalte fordi hun var farlig.

Han skal videre ha sagt om tiltalte: – Det skulle ikke forundre meg om at visst jeg dør, så gir hun meg skylden for dette drapet.

Han sa videre at han hadde vært i huset til tiltaltes far for å hjelpe med å ta livet av ham, men at han hadde trukket seg og dratt derfra. Mannens samboer har i politiavhør sagt at hun tror personlig at han var med på å dope ned tiltaltes far og legge ham i badekaret. Tiltaltes kamerat døde fire dager senere.

Hemmelige opptak

Aktor dro også frem en rekke hemmelige opptak som ble gjort mellom tiltalte og det hun trodde var en venninne, men som var en hemmelig politiagent. Tiltalte fortalte i disse samtalene hvordan man kan dope ned noen.

I en samtale sa hun at hun hadde gjort det før, og at hun kunne gjøre det igjen.

Etter dødsfallet var tiltalte svært opptatt av arven etter faren. Hun havnet i krangel med farens brødre fordi hun selv kun fikk den rettmessige delen av arven på en million kroner. Faren hadde mellom 13-15 millioner kroner, og det meste av dette ble tilkjent farens brødre. Dette aksepterte ikke tiltalte, og la ut en rekke meldinger på Facebook hvor hun hang ut sine onkler og mente at de hadde stjålet arven hennes.