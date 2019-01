Den har vært med oss siden 1977, og har i alle disse årene vært en drømmebil for svært mange bilkjøpere.

7-serie er flaggskipet til BMW. I tillegg til plass og komfort i særklasse, er dette biler spekket med utstyr og avansert teknologi.

På mange måter er 7-serien selve utstillingsvinduet for hva den tyske premiumprodusenten kan få til.

Sjette og siste generasjon kom på markedet i 2016. Nå oppgraderes bilen betraktelig, med nytt design, mer komfort, mer teknikk og mer luksus.

Fronten er løftet

7-serie kommer som tidligere i to versjoner. Standardversjonen, om en slik kan kalles standard, måler 5,12 meter i lengden. Den lange versjonen er 5,26 meter lang. De ekstra 14 centimeterne kommer først og fremst baksetepassasjerene til gode. I mange markeder er nemlig BMW 7-serie også en bil for de som ønsker egen sjåfør bak rattet. Som i Kina, som alene sto for over 40 prosent av 7-serie-salget i 2018.

Fronten er nå løftet med hele 50 mm og panseret har fått mer skulpturelle linjer. Den klassiske nyregrillen er blitt markant større, samtidig som frontlysene, som om ønskelig leveres med BMW Laserlight, har blitt smalere. Det er designtrekk som kjennes igjen fra den nye, store SUV-en X7. Den nye støtfangeren har helt nye flater, med markante kromdetaljer.

Nå koster ikke luksusbilen mer enn en sliten VW Golf ​

Høyere front er noen av nyhetene på BMW 7-serie. Det er med på å gjøre grillen massiv.

Eksklusive materialer

Sett fra siden, gir den løftede fronten bilen ny profil. Ikke minst bidrar L-designen på kromlisten til en tydelig karakter. Linjene rundt hjulbuene er også blitt mer markante.

Sett bakfra, kjennetegnes den oppgraderte 7-serien av de smale tredimensjonale baklyktene. Under kromlisten på bagasjeromsluken, strekker deler av baklyset seg over hele bilens bredde. En rekke nye linjer tar opp designen fra fronten. Eksoshalene er elegant integrert i støtfangeren.

Flere nye farger og aluminiumsfelger er også tilgjengelig.

Interiøret kjennetegnes av generøs romfølelse og eksklusive materialer av ypperste kvalitet. Nytt skinninteriør med utvidet omfang av sømmer og mønstre er noe av det som står på menyen.

Her er det ett års ventetid – på en dieselbil! ​

Nytt skinninteriør står på lista hos BMW 7-serie, her kan du også boltre deg med veldig mye fint utstyr.

Syntetiske diamanter

Inne i bilen nyter man også godt av den ekstra isolasjonen i hjulbuene og de 5,1 mm tykkere glassene i sidevinduene. Støynivået er med andre ord ytterligere redusert. Den mest synlige forskjellen er det oppgraderte instrumentpanelet med BMW Live Cockpit Professional med digital instrumentering og betjening. Med det, oppgraderes også førerassistentsystemene til samme nivå som i nye X5 og X7.

Passasjerene i baksetet kan nyte godt av infotainmentsystemet med HD-touch-skjermer og Bower & Wilkins Diamond Surround Sound system, med syntetiske diamanter i diskantene for optimal lyd, om ønskelig.

Slik var det å kjøre BMW-elbil for 46 år siden

Også hekken er endret, baklykter som strekker seg over hekken er en liten trend i bilmarkedet akkurat nå.

Elektrisk rekkevidde

På motorer er det mye å velge mellom. Toppmodellen er kraftpakken M760Li xDrive med en 6,6 liters V12 bensinmotor som yter 585 hk, med et dreiemoment på 850 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t går unna på 3,8 sekunder.

Mest interessant for Norge er trolig allikevel de nye ladbare hybridene 745e iPerformance og 745Le xDrive iPerformance. Under panseret på disse modellene finner vi en rekkesekser som alene yter 286 hk. Koblet sammen med elmotoren som yter 83 kW/113 hk gir det en samlet effekt på 394 hk og et dreiemoment på 600 Nm.

Det nye batteriet på 12kWh er 30 prosent større en tidligere. Med det, økes også den elektriske rekkevidden betraktelig. For BMW 745e iPerformance er den elektriske rekkevidden på opptil 58 km, målt etter den gjeldende NEDCcorr-metoden. For den lange og firehjulsdrevne versjonen, BMW 745Le xDrive iPerformance, oppgis maksimal elektrisk rekkevidde til 54 km. Toppfart på ren elektrisk kraft er 140 km/t.

Her snakker vi bil i størrelse XXL.

Kommer i andre kvartal

– BMW 7-serie har gjennom tidene vært innovatøren blant våre modeller. Det var i 7-serien vi første gang lanserte airbager, bensinturbomotor, V12-motor, parkeringssensorer, xenonlykter, ABS-bremser, integrert navigasjonssystem med mer – et mangfold av innovasjoner som senere har funnet veien til en rekke andre BMW-modeller, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

De nye 7-serie-modellene lanseres i Norge i andre kvartal 2019.

Norske priser er klare om kort tid. Da vil også BMW-forhandlerne åpne for bestilling.'

LES MER: Dette blir vinterens hotteste SUV

Slik starter BMW med nye 7-serie.

Nå får du BMW-SUV fra 50.000 kroner ​

Se video: Her er BMWs første elektriske SUV