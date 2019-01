Derfor tror ikke aktor på morens forklaring

Under rettssaken i Gjøvik Tingrett klarte ikke moren å forklare seg om timene på familiens hytte på Beitostølen før datteren Angelica døde av avmagring. Hun brøt sammen og sa hun ikke husket når spørsmålene begynte å dreie seg om hva som skjedde da datteren døde.

Under ankesaken i Eidsivating lagmannsrett onsdag forklarte hun seg stort sett fattet om det som skjedde. I dag ble hun konfrontert med tekstmeldinger hun og datteren skrev til hverandre på nyttårsaften 2015 da Angelica døde av avmagring.

I meldingene til datteren går det fram at moren er tydelig bekymret for at datteren skal dø. Hun vekselvis truer henne og gir henne klar beskjed om at hun kommer til å dø dersom hun ikke spiser:

«Nei! Om du først hadde spist nok, kunne du stått. Men kroppen din er så dårlig og underernært at du ikke kan stå før du hadde spist. Jeg er veldig lei for det, men det er en for stor risiko for hjerteinfarkt, leddbånd som ryker og brudd på nakke», skriver moren til Angelicas telefon.

«Det er vanvidd at du i det hele tatt er her og ikke på sykehus. La oss ikke krangle, det er veldig farlig», fortsetter moren.

– Forsto ikke at datteren ville dø

Men når moren onsdag forklarer seg i retten, mener hun at hun ikke var klar over at datteren sto i fare for å dø.

– Var det på noe tidspunkt du trodde hun kunne dø?, spør aktor Arne Ingvald Dymbe.

– Nei, det er det ikke, hun har alltid vært så oppegående, svarer moren fra vitneboksen.

– Jeg tror alle som ikke har hatt et barn med spiseforstyrrelser kan sette seg inn i hvor fryktelig det er.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg elsker Angelica over alt. Jeg var helt sikker på at Beitostølen skulle bli redningen. Jeg har truet henne sånn helt siden det begynte, sier moren.

– Jeg vet at det ikke er snilt. Man må jo spise, ellers dør man. Hadde jeg trodd at det var en realitet, hadde jeg selvfølgelig ikke truet med det.

Dommeren spurte også moren om hun selv mener at hun kan klandres for noe av det som skjedde.



– Nei, jeg mener jeg gjordet det beste for Angelica som hennes mamma, svarte moren.



– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg hele tiden trodde at nå skulle alt bli bra.



– Hva var det som gjorde at det nye året skulle bli bra?, spør dommeren.

– Endelig så skulle hun få ha det godt, vi skulle bo i et helt annet miljø, skulle ikke bo i lommedalen. Endelig skulle den glade jenta føle seg glad og fri.