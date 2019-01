– Har ikke sovet ordentlig på mange år!

Lite søvn, krangling og null egentid. Det er nærmest opplest og vedtatt at samlivet får seg en trøkk når to blir til tre – og etter hvert kanskje flere.



En nyere dansk undersøkelse viser at de fleste som skiller seg, gjør det i barnets første leveår. Når barnet blir eldre, er det større sannsynlighet for at foreldrene blir boende under samme tak.

Psykolog Karen Kollien Nygaard mener vi har tilsvarende tendenser i Norge.

– Og nettopp det at forholdet da ryker, forteller hvor tøft det året er. Er det et forhold som ikke har nok raushet i bunn fra før, så vil ikke det overleve det første, ekstreme året med baby og småbarn, sier hun.

– En kamp

Og det blir veldig synlig hva man trenger å jobbe med som par.

– Det er rett og slett en kamp. Men vi er skapt sånn at vi tåler det akkurat. Jeg husker da jeg var gravid med mitt første barn, så sa jordmoren til meg: «Dette er det året man virkelig får testet hva man tåler». Det har hun på mange måter rett i, sier Kollien Nygaard til «God morgen Norge» på TV 2.

– Det er unntakstilstand

TV 2-programleder Siri Nilminie Avlesen-Østlie kjenner seg godt igjen. Hun og ektemannen Erik fikk sønnen Victor for 3 ½ år siden. For åtte måneder kom Thea til verden. Fra et rolig og harmonisk samboerforhold til det komplette kaos.

– Det er jo veldig stas og koselig å få barn. Men jeg legger ikke skjul på at det er et enormt slit. Det er unntakstilstand – og til tider kaos. Enkelte dager er jeg så sliten at jeg bare får lyst til å stange hodet i veggen, sier Avlesen-Østlie.

Og stikkordet som skyldes det totale kaos er enkelt:

– Søvn. Eller rettere sagt mangel på det. Og der merker jeg forskjellen fra ett til to barn. Vi var trøtte fra før, men nå er det helt ekstremt. Og det hjelper jo ikke at ungene driver og vekker hverandre om natten, heller. Jeg føler at jeg aldri er uthvilt. Jeg tror ikke jeg har sovet ordentlig på mange år, sier 34-åringen.

Lite søvn gir kortere lunte

Både hun og mannen Erik var innstilt på at det ville bli travelt og slitsomt, og at de kanskje ikke ville fremstå som den beste versjonen av seg selv, i småbarnsperioden.

– Hva gjør det med forholdet deres?

– Vi har jo ikke tid til oss lenger, til det å være kjærester. Det savner jeg. Lite søvn gjør at vi har kortere lunte, og at behovet for hvile og å være hver for oss faktisk blir større. Men nå har vi bestemt oss for å prioritere parforholdet igjen. Det skal ikke så mye til. Bare slå av tv-en etter at ungene har lagt seg og spille et spill, liksom. Man trenger ikke å gå ut og spise eller gå på kino for å kalle det date, sier TV 2-Siri.