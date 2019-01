Norges skiforbund opplyser at Hans Christer Holund (29) ikke stiller til start i helgens verdenscuprenn i Otepää grunnet forkjølelse.

– Veldig uheldig

15-kilometeren i klassisk stil regnes som et viktig renn med tanke på uttaket til VM på den samme distansen.

– En voksen avgjørelse, sier landslagstrener Eirik Myhre Nossum.

Holund, som ble forkjølet etter Tour de Ski, skal ha kjent at «han ikke er helt på plass for å kjempe i toppen» under en intervalløkt tirsdag. Det er grunnen til at han sier fra seg plassen til det viktige rennet.

Rekruttlandslagsløper Daniel Stock er hentet inn som Holunds erstatter.

– Det er veldig uheldig for Hans Christer Holund at han ikke får vist seg frem i Otepää. Med unntak av Niklas Dyrhaug, som nettopp ble operert i Tyskland og ikke er VM-aktuell, er Holund den av løperne på allroundlaget som enn så lenge er lengst unna plass på en av VM-distansene, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skingstad.

– Et godt resultat i Otepää ville derfor betydd mye, og nå er han avhengig av å prestere på topp i NM i Meråker for å sikre seg en plass på én eller flere VM-distanser. Dessverre for Holund er Otepää blant løypene som passer han aller best, og han har tidligere vært på pallen på 15 km klassisk nettopp der, så dette var langt fra ideelt.

Skinstad tror først og fremst at femmilen er Holunds enkleste vei inn på VM-laget.

Viktig renn for VM-uttaket

Da Iversen stod av Tour de Ski på grunn av viktigheten rennet i Otepää utgjør med tanke på VM, sa Nossum at han i utgangspunktet ikke blir tatt ut på VM-laget uten å gå 15-kilometeren i Estland. Det standpunktet modererte landslagstreneren noe da Iversens forfall ble kjent mandag.

– Otepää er det viktigste uttaksrennet. Sykdom kan man aldri gardere seg fullt ut mot, dessverre. Og det ville ikke lønt seg for Emil å gå med halvgod kropp i Otepää. Det er en viktig periode vi har med tanke på å være i god form i VM. Da får han heller håpe at det han har levert tidligere holder, sa Myhr Nossum til TV 2 mandag.

Holund ble nummer seks på femmilen i OL i Sør-Korea som gikk i klassisk stil. Oslo-løperen tok bronse på 30 kilometer med skibytte.