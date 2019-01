Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF nærmer seg slutten.

Underveis i prosessen har FrP hyret inn tidligere partileder Carl I. Hagen, for å høre hva han mener skal prioriteres i forhandlingene.

Ved siden av innvandring er bil og samferdsel, ikke overraskende, viktig for FrP-veteranen.

Helt konkret foreslår Hagen å fjerne alle elbilfordelene vi har i dag. Det innebærer både fritak på moms, engangsavgift og gratis passering i bommen – for å nevne noe.

Rydde vekk bomstasjonene

­– Ja, samtlige elbilfordeler bør fjernes. Hvorfor skal vi forskjellsbehandle folk som kjøper bil basert på drivstoff, spør Hagen, og legger til:

– Folk er ikke klar over at alle disse subsidiene koster staten drøyt 11 milliarder kroner. Fjerner vi fordelene, kan vi bruke pengene på å rydde vekk samtlige bomstasjoner her til lands – som håver inn rundt 10 milliarder, forklarer Hagen til Broom.

Tallene har han fått fra Finansdepartementet.

At dagens elbilpolitikk fungerer er det ingen tvil om. De siste årene har elbilsalget eksplodert her hjemme. Foto: Scanpix

Vil bremse elbilsalget med 70 prosent

Nå som regjeringsforhandlingene øyeblikkelig er ferdig, bekrefter Hagen at forslaget ikke blir fulgt opp av regjeringen.

– Nei, det blir ikke gjennomført. Men det er uansett mitt svar på hvordan vi enkelt kan fjerne alle bomstasjonene her til lands.

En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) slår fast at etterspørselen til biler er prisfølsom.

Dersom det innføres moms på elbiler i dag, vil det bremse salget med over 70 prosent, i følge rapporten.

Carl I. Hagen mener blant annet vi kan fjerne bomstasjonene, hvis elbilfordelene forsvinner. Foto: Scanpix

Elbilforeningen steiler

Norsk Elbilforening er ikke særlig begeistret over Hagens utspill.

– Heldigvis har ikke Hagen noe særlig makt lenger. Det er jo litt rart at han tar til orde for høyere avgifter, når partiet alltid har vært mot dette på bil, sier Christina Bu, leder i Norsk Elbilforening.

Christina Bu, leder i Norsk Elbilforening. Foto: Scanpix

Bu mener at dagens elbilfordeler er helt avgjørende for å nå 2025-målet. Det innebærer at samtlige solgte nybiler innen 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Det er helt åpenbart at fritakene må fortsette. Dersom det innføres moms på elbiler vil for eksempel Hyundai Kona bli rundt 100.000 kroner dyrere, fastslår hun.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at elbilandelen i 2018 utgjorde 31,2 prosent av nybilsalget i Norge.

– Vi mener andelen bør passere 80 prosent, før vi i det hele tatt tenker på å fase inn moms på elbiler, avslutter Bu.

Uenighet om bilavgifter

Helt siden 2. januar har regjeringspartiene og KrF forhandlet om en ny plattform på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Opprinnelig var planen å være i mål mandag denne uken, men slik gikk det ikke.

I følge NRK er det fremdeles uenighet mellom Venstre og Frp knyttet til gjennomslag i henholdsvis klima- og miljøpolitikken, og FrPs ønske om reduserte bilavgifter.

Likevel er det mye som tyder på at de siste detaljene avklares i morgen, torsdag.

