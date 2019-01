Elden anbefaler juryen å svare nei på de fire skyldsspørsmålene i saken mot Eirik Jensen.

– Spesialenheten har ikke ført bevis for at Jensen er skyldig, og de har knapt ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst av innførslene i tiltalen, sa Elden i sin prosedyre.

Han skal bruke resten av dagen i dag og morgendagen for å begrunne hvorfor han mener hans klient er uskyldig.

Jensen er tiltalt for korrupsjon, og for å ha hjulpet hasjbaronen Gjermund Cappelen å importere 13,9 tonn hasj til Norge. Han ble i tingretten dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Jensen og hans forsvarere hevder at Cappelen var en av politimannens viktigste informanter, en kilde han brukte aktivt for å få vite hva som rørte seg på innsiden av ulike kriminelle miljøer.

Ba juryen dømme Jensen

Spesialenheten for politisaker avsluttet onsdag prosedyren i ankesaken mot Jensen.

Juryen skal svare ja eller nei på fire spørsmål i saken. Hovedspørsmålene går på om Eirik Jensen er skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport fra 2004 til 2013, og om han også har gjort seg skyldig i korrupsjon.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden. Foto: Åserud, Lise

Gjennom halvannen dag har aktorene fra Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus, oppsummert hele bevisførselen som er gjennomført i Borgarting lagmannsrett.

Deres konklusjon er at det ikke kan være tvil om at den tidligere politimannen både hadde en oppførsel og et pengeforbruk som ikke kan forklares på annen måte enn en straffbar forbindelse til Gjermund Cappelen.

– Jensen er lojal mot Cappelen og ikke mot sitt oppdrag som politimann, sa Presthus da han skulle beskrive forholdet mellom politimannen og hasjimportøren høsten 2013.