Tallknuserne har talt: – De blir ligamester med to poeng

– På de resterende 16 rundene er det ekstremt mange tilfeldigheter og baller som skal sprette din vei for at du skal lykkes. Ideelt sett burde sesongen vart i over 100 kamper for å få en fullstendig fortjent vinner, der flaks og tilfeldigheter naturlig jevner seg ut. Det hadde naturligvis tatt bort det meste av sjarmen med fotball, men i en sesong med bare 38 kamper teller enkeltkamper veldig mye. Manchester City hadde flyt i fjor og Liverpool har hatt flyt i år. Så får vi se hvem som trekker det lengste strået til slutt, sier Endestad.

SÅ STOR ER SANNSYNLIGHETEN: Liverpool og Manchester City har spennende måneder foran seg. Foto: GIG Sports

– City burde ledet serien akkurat nå

Det er nemlig slik at City «burde» ledet ligaen allerede nå, om simuleringene var den eneste pekepinnen. GIG Sports baserer sine analyser på såkalt «fairscore», som er bygget på expected goals(xG) og andre elementer som angrep som ikke ender med avslutninger og andre farligheter.

– Dette er basert på 100,000 simuleringer av vår Premier League-modell. Statistisk, utifra spill og sjanser, burde Manchester City akkurat nå ledet serien med ett poeng. Det skyldes spesielt defensiven, der Liverpool statistisk skulle ha sluppet inn litt over seks mål mer enn de har gjort denne sesongen, basert på kvaliteten på avslutningene som har møtt dem.

– Kan dette tilskrives ervervingen av Alisson?

– De underliggende tallene fra Roma forrige sesong, der de slapp inn elleve mål færre enn de statistisk skulle gjort utifra spill og sjanser, er nokså like det Liverpool har denne sesongen. Så selv om det bare er halvannen sesong, kan det se ut som Alisson har egenskaper i toppklassen hva gjelder keepere.

– Så blir naturligvis marginene og utslagene store når serien bare spilles over 38 kamper. Ser man på tallene over to sesonger, ser vi at Manchester City overpresterte i fjor, og gjør det mer som forventet denne sesongen. Liverpool har tatt store steg, og presterer på tilnærmet samme nivå som Manchester City, men har altså plukket med seg fire poeng mer, forklarer Endestad.

– Til sjuende og sist er dette sannsynlighetsberegning

Også de to foregående sesongen har GIG-gjengen foretatt tilsvarende analyser på vegne av TV 2 Sporten, dog på et noe senere stadie i sesongen. I mars i fjor spådde de utfallet av topp fire-kampen da ti serierunder gjenstod, og traff i sine analyser som plasserte både Chelsea og Arsenal utenfor det gjeve selskap og med City som poengrekordplukkere helt øverst.

De bommet imidlertid på rekkefølgen, da de hadde Liverpool som nummer to, såvidt foran Manchester United, og Tottenham som nummer fire. Til slutt endte United på 2. plass, Tottenham ble nummer tre og Liverpool nummer fire.

– Hvorfor skal Liverpool-fansen tro på at dere treffer i år?

– Vi hadde en liten fordel Liverpool i kampen om 2. plassen, men sannsynligheten for at Liverpool ikke skulle bli nummer to var nærmere 60%, så sånn sett traff vi godt. Liverpools Champions League-lokomotiv tok dem lengre inn i turneringen enn de fleste hadde trodd, og da ble ligaen sekundær. Det er bare å se på disponeringen av laget i enkeltkamper på slutten av sesongen. Motivasjon er veldig vanskelig å prise inn og betyr mange prosent på slutten av sesongen, og det vil naturligvis være en faktor på alle topplagene denne sesongen også.

– Til sjuende og sist er dette sannsynlighetsberegning, og det ser selvsagt klønete ut når noe ikke inntreffer. Samtidig har vi veldig mange måter å måle disse tallenes treffsikkerhet, og vi lever godt med å bomme iblant. Det er godt mulig det ikke skjer, men akkurat nå er Liverpool favoritter til å ta dette hjem, og ser vi på oddsmarkedene ute i verden er vi ikke alene om det. Men jeg tipper nok det er noen som er overrasket over at fordelen ikke er større også, når Liverpool tross alt har fire poengs forsprang akkurat nå, sier Endestad.

– 30,9 prosent sjanse for at Solskjær leder United til topp fire

Også i februar 2017, da Chelsea til slutt vant serien i suveren stil med sju poengs margin til toer Tottenham, ble en lignende analyse foretatt. Med ti kamper igjen, og på et tidspunkt der kun fire poeng skilte mellom Manchester City på 2. plass og Manchester United på 6. plass, ble det lansert en sannsynlighetsberegning for Champions League-kvalifisering for hver av de fem store bak Chelsea. City (5,5%), Tottenham (4,5%), Liverpool (2,3%), Arsenal (0,7%) og Manchester United (0,2%) kjempet om plassene, og det var de tre førstnevnte som også endte i Champions League til slutt.

Også denne sesongen er det regnet ut prosenter for topp fire-plasseringene bak de to «garantistene» Liverpool og City. Det skal mye til for at ikke Chelsea og Tottenham kaprer dem, men Manchester Uniteds opptur de siste ukene gir dem snaut en tredels sjanse.

– Alt i alt er det gode sjanser for at kampen om topp fire ikke blir spennende mot slutten. Men det har vært solid opptur for Manchester United etter at Solskjær tok over i stolen på Old Trafford. Underliggende tall, spesielt offensivt, peker oppover og vis á vis Arsenal har de vesentlig mer momentum med seg. I øyeblikket er United 68%-32% favoritt i en «head to head» mellom de to lagene, sier Endestad.



Han legger også til at sjansen for at det blir Champions League-fotball via ligaspill på Old Trafford også neste sesong har steget radikalt siden Solskjær ble ansatt.

– Manchester Uniteds sjanse for topp fire var nede i 8,5 prosent før Solskjær fikk skuten på rett kjøl, sier han.

SOLSKJÆR-EFFEKTEN: Det er fremdeles mest sannsynlig at Manchester United blir nummer fem eller seks, men Champions League-sjansene blir større og større. Foto: GIG Sports.

Tottenham har prestert bedre enn modellene har spådd to år på rad

Fremdeles ser det allikevel altså ut til at både Tottenham og Chelsea klarer å holde de røde djevlene bak seg på tabellen til slutt. Det er også verdt å merke seg at det er Chelsea som ser ut til å bli nummer tre, til tross for at Spurs i øyeblikket er ett poeng foran dem.

– Det er usikkerhet hos Tottenham med Kane ute lenge med skade, mens Son har reist til Asiamesterskapet, men kampprogrammet de kommende rundene er imidlertid såpass gunstig at det ikke bør ha altfor mye å si for topp fire. Men i en kamp med Chelsea om en eventuell tredjeplass, er det snudd til svak fordel Chelsea nå, sier Endestad.

Sjanse for topp-fire: (i tillegg til Liverpool og City: ​Chelsea 78,4%

Tottenham 77,1%

Manchester United 30,9%

Arsenal 13,6%

Tottenham har for øvrig havnet høyere på tabellen enn det GIG Sports har beregnet i begge de to foregående sesongene tilsvarende varianter er presentert av TV 2 Sporten.

– Hva tilsier at de kan gjøre det igjen denne sesongen?

– I Tottenhams tilfelle er det litt tilfeldig, tror jeg. 2016/2017 avsluttet de sesongen med seier i 12 av 13 kamper. Det var en helt fantastisk rekke, der de jo vant 6-1 og 7-1 borte i sine to siste kamper. Det artige, og interessante, er at de i samtlige tolv kamper de vant var det statistisk beste laget, samt at kampen de tapte mot West Ham også var et statistisk fortjent. Samtidig var de ikke mer statistisk overlegne enn at om de hadde spilt kampene om igjen, hadde ikke det der skjedd.

– Samtidig tror jeg, og jeg har ikke noe statistisk grunnlag for å si det, at Tottenham er litt mer sulteforet på slutten av sesongene. I 16/17 betydde nok den andreplassen mer for de enn den gjorde for Manchester City, og forrige sesong betydde tredjeplassen mer for dem da Liverpool prioriterte Champions League, sier Endestad.

Nedrykksspådommen: – Newcastle går ned kun én av fire ganger

Tallene for bunnen av tabellen viser at de to nederste lagene per nå er dem med prosentmessig størst sjanse for nedrykk. Det er over 90 prosents sjanse for Huddersfield-nedrykk, mens tallet for Fulham er 68,1 prosent.

– Det er overhengende sannsynlig at Huddersfield rykker ned. De ser fortapte ut i bunnen. Managerbyttet kan man diskutere om vil ha noe effekt, men om det var planen, kommer det i alle fall mange runder for sent. Til tross for at Huddersfield har prestert som ligaens dårligste lag, har de rett og slett vært uheldige som bare står med elleve poeng etter 22 kamper. Faktisk hadde de fortjent å ha nesten sju poeng mer enn de har fått til nå denne sesongen. De presterte imidlertid som et bunnlag også forrige sesong, og med slik produksjon vil marginene før eller senere innhente dem.

Sjanse for nedrykk: Huddersfield 92,1%

Fulham 68,1%

Cardiff 61,3%

Burnley 41,9%

Newcastle 24,5%

Southampton 6,7%

Crystal Palace 3,2%

Brighton 1,2%



Bournemouth 0,7%



Tall fra GIG Sports

– Fulham har jo litt ressurser, men de lider veldig av at de bare står med 14 poeng. De gjorde nok riktig i å bytte manager da de gjorde, og underliggende tall viser at de burde ha stått med seks poeng mer enn de gjør. Det er problematisk da at de med 0,63 poeng i snitt har en grusomt lang vei opp til trygg plass, sier Endestad om laget som i øyeblikket har fem poeng opp til Cardiff på 17. plass.

Laget som ligger ett poeng bak waliserne, og i dag innehar den øverste av nedrykksplassene, Newcastle, er det imidlertid kun 24,5 prosents mulighet for at må ta turen ned i Championship. Både Cardiff og Burnley levnes mindre sjanse enn Rafa Benitez' gutter.

– Det er trøbbel i paradis også for Newcastle, som denne sesongen etter underliggende tall har prestert langt dårligere enn forventet. Imidlertid er det såpass med potensiale i dette laget, spesielt om vi legger fjorårets sesong til grunn, at de tross alt går ned kun én av fire ganger. Cardiff fortjener å ligge der de gjør, men de sliter med å ha et underpresterende Newcastle og et Southampton i opptur rundt seg, sier Endestad.

PS! Akkumulert er det 98,3 prosents sjanse for at ligamesteren heter enten Liverpool eller Manchester City. De resterende prosentene fordeler seg på Chelsea (0,8), Tottenham (0,7), Manchester United (0,1) og Arsenal (0,1).