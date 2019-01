– Det kan ikke være noen unnskyldning. Det er en ny fin utfordring for oss denne sesongen

Se Fulham-Tottenham søndag fra 16.45 (kampstart 17.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Tottenham-manager Mauricio Pochettino er blant de heteste navnene i Premier League.

Argentinerens lag kjemper for fjerde sesong på rad helt i toppen, og hans innsats i Nord-London har satt ham i forbindelse med managerjobbene både i Real Madrid og Manchester United.

Søndagens tap mot sistnevnte fører til at Spurs ligger ni poeng bak ligaleder Liverpool når 16 runder gjenstår av sesongen, og forut for helgens kamp borte mot Fulham er også en allerede tøff skadesituasjon ytterligere forverret ved fraværet til stjernespiss Harry Kane.

– Det er alltid tøft å motta slike nyheter. Vi er selvfølgelig skuffet, for vi bryr oss mye om spillerne våre. Og når en spiller som Harry Kane får dårlige nyheter om at det vil ta lang tid å komme tilbake, er det alltid tøft. Først og fremst for spilleren, men selvfølgelig også for oss, for vi bryr oss og føler med ham, sier Pochettino i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken.

– Det kan ikke være noen unnskyldning

Spurs-manageren, som er ansvarlig for et lag som fremdeles er involvert i alle fire turneringer, vil imidlertid ikke bruke angrepsstjernens fravær - som trolig vil vare til inn i mars måned - som noen unnskyldning i en tøff periode.

– Han er selvfølgelig en av de beste spissene i verden, det kan vi ikke legge skjul på. Ethvert lag som ønsker å vinne trenger sine beste spillere. Men det kan ikke være noen unnskyldning hvis vi ikke oppnår alt vi ønsker. Vi vet veldig godt hva det betyr å ha ham i form og tilgjengelig slik at han kan hjelpe laget å vinne, men vi har en tropp. Det kan ikke være noen unnskyldning. Vi må konkurrere på best mulig måte, og nå må vi dra og spille mot Fulham, og etter det til semifinalekamp to i ligacupen mot Chelsea, med den samme mentaliteten. Vi må prøve å tenke at vi kan slå ethvert lag, sier Pochettino.

Selv om Kane er Spurs' store stjerne og toppscorer de siste fire sesongene, viser en finurlig statistikk at laget i løpet av Pochettinos fem sesonger kun har tapt fem av de 22 kampene storscoreren ikke har startet i Premier League. På spørsmål om dette beviser det at laget faktisk uten Harry Kane har en veldig god sjanse for å vinne, og at det fremdeles er et veldig godt lag i Tottenham, svarer manageren noe avvæpnende.