Et relativt intenst snøfall onsdag morgen og formiddag, førte til kaotiske tilstander på veiene flere steder på Østlandet.

Snøen og kulden førte til såpeglatte veier flere steder. På E6 havnet hele ni biler havnet i kjedekollisjon. Politiet måtte innstendig be folk om å ta det med ro og kjøre forsiktig.

– Det har kommet rundt fem til åtte cm snø flere steder på Østlandet, og rundt seks cm i Oslo, forteller vakthavende meteorolog hos StormGeo, Beathe Tveita til TV 2.

SE BILDENE: Det var mange anstrengte ansiktsuttrykk og røde kinn i det tette snødrevet i Oslo sentrum torsdag. Se bildene øverst.

– Mye sol

Midt på dagen onsdag avtok imidlertid snøværet i hovedstaden, og selv om det vil holde fram en stund til lenger nordøst på Østlandet, er det verste over for denne gang.

– Snøværet avtar og mang får opphold på hele Østlandet fra sent onsdag kveld. Det vil bli sol fra litt utpå dagen torsdag, og landsdelen vil få mye sol frem mot helgen, er gladmeldingen fra meteorologen.

Hun bemerker imidlertid at det kan være fare for underkjølt regn lenger sør når nedbøren går over til regn ut over dagen.

– Det blir vått og mildere vestover på Sørlandet og Vestlandet, med seks til åtte grader i ytre strøk fra Kristiansand og vestover-nordover til Bergen.

Ti minus

Mildværet er imidlertid forbigående, og fra torsdag vil det bli kjøligere i hele Sør-Norge.

– I indre Østlandet og fjellet vil det kunne bli svært kaldt, særlig om natten. Det vil kunne bli mellom fem og ti minusgrader på dagtid generelt på Østlandet de neste dagene.

Det kjølige været gjør at også vestlendingene kan få oppleve spredte snøbyger i dagene som kommer.

– Utover torsdag blir det en overgang til nordvest-nordlige kalde vinder og snøbyger i vest, men det blir ikke de store mengdene, sier Tveita.

Her kan det bli kaos

Det er imidlertid ikke alle som har grunn til å juble. Fra Møre og Romsdal og nordover til Bodø kan det lokalt komme mye snø de neste dagene.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for området fra torsdag formiddag og frem til lørdag på grunn av snøbyger og sterk vind.

– Det kan komme 20-30 cm snø lokalt i løpet av hvert døgn fra Bodø-området og sørover til Møre og Romsdal. Kombinert med kuling kan gi krevende kjøreforhold frem mot helgen. Snøværet ser ut til å avta først på søndagen, advarer meteorolog Tveita.

De to aller nordligste fylkene får stort sett oppholdsvær frem til lørdag.