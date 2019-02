Det er ikke bare i bilbransjen autonom kjøring er på full fart inn. Dette er teknologi som også gjør seg gjeldende i større kjøretøy, for eksempel traktorer.

For å virkelig markere dette, valgte traktorprodusenten Valtra å forsøke seg på en ganske så spesiell verdensrekord i fjor vinter.

Målet var å bli verdens raskeste selvkjørende traktor – som brøyter snø.

På en lukket vei i Sør-Finland lykkes de med rekordforsøket. Helt ubemannet brøytet nemlig traktoren vei med en gjennomsnittsfart på hele 73,1 km/t.

Verdensmester i rally

I videoen under kan du også se at to ganger verdensmester i rally, Marcus Grönholm, kjører på samme bane.

Når kartleser og sønn (Niclas Grönholm) har nok med å følge rekordforsøket, er det i alle fall godt å se at traktoren brøyter med full kontroll, tross at den er førerløs.

Hastighetsrekorden ble satt under sikre forhold og med et forskerteam fra både Nokian Tyres og Valtra.

