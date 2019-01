25-åring tok torpedo-jobb på Orderud gård mens Per var hjemme

Natt til 9. juli i 2017 var 25-åringen, som ifølge TV 2s opplysninger har en sentral rolle i det kriminelle miljøet i hovedstaden, på byen med kameratene sine.

Vennegjengen irriterte vaktene på utestedet Blå på Grünerløkka, blant annet fordi de lekeslåss. Det endte med at gruppen fikk beskjed om å forlate stedet.

Dette likte 25-åringen særdeles dårlig. Han trakk frem et grovkalibret håndvåpen og skjøt minst tre skudd i retning døråpningen, der vakter og andre gjester befant seg.

Totalt fire personer fikk skuddskader, mens flere andre var nær ved å bli truffet. Påtalemyndigheten vil dømme 25-åringen til forvaring for å ha forsøkt å drepe syv personer.

Vaktene på Blå sto i denne drøåpningen da 25-åringen løsnet skudd. Foto: NTB Scanpox

Banket drapsdømt

Vaktene dro hverandre inn på utestedet og i sikkerhet fra tiltaltes kuler. Det hadde vært mye bråk på Blå denne kvelden, blant annet en knivtrussel. Politiet kom derfor raskt til stedet og pågrep 25-åringen som forsøkte å flykte i en taxi.

Tiltalte sier at han aldri hadde til hensikt å drepe noen med skuddene og at han dermed ikke kan dømmes for drapsforsøk. 25-åringen hadde tatt både narkotika og anabole steroider den aktuelle kvelden.

I tillegg til de syv drapsforsøkene på blå er 25-åringen tiltalt for en hel rekke andre forhold. I desember skal han blant annet ha banket opp en drapsdømt mann i 30-årene i luftegården på Ila. Han må svare for en hel rekke forhold som omhandler trussel mot offentlige tjenestepersoner, bruk av narkotika og vold.

Tok Orderud-venn

En av voldsepisodene skal ha funnet sted på Orderud gård 4. mai 2017. Denne kvelden var Per Orderud, som er dømt for medvirkning til tre overlagte drap, hjemme sammen med en kamerat i slutten av 50-årene. Kameraten er tidligere domfelt for å ha bedratt en eldre kvinne for et tosifret millionbeløp.

Per Orderud var hjemme da kameraten ble angrepet på gården, men han ble ikke selv skadet i opptrinnet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Ifølge aktor Alvar Randa var det et følge på fire personer som ankom gården ved 21.30-tiden om kvelden. Per Orderud og kameraten skal etter beste evne ha forsøkt å skjule at de befant seg i huset, men de lyktes de ikke med.

25-åringen og minst en annen mann skal ha sparket inn døren på gården og gått inn. Der slo de Per Orderuds bedrageridømte kamerat i ansiktet minst en gang hver. Offeret fikk skader som gjorde at han måtte sy fire sting. Per Orderud ble ikke angrepet i hendelsen.

Bakgrunnen for hendelsen var ifølge aktor et pengeinnkrevingsoppdrag. Det er uklart hvem som hadde gitt mennene jobben, men Alvar Randa listet opp flere potente kriminelle miljøer som mulige oppdragsgivere.