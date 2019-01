Klokken 10.30 onsdag møtte Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, pressen i Riksdagen i Sverige.

Der opplyste han at partiet har besluttet at de ønsker å gå for Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, som ny statsminister i Sverige.

Sterke krav

Men Vänsterpartiet opplyser at de stiller sterke politiske krav for at de skal stå bak ham under hele mandatsperioden.

Det skriver Aftonbladet.

– Vi har avtalt en rekke punkter. Klausulen om at V ikke skal få innflytelse i svensk politikk er praktisk talt ødelagt. Hvis S danner regjering vil vi ha innflytelse, sa Sjöstedt da han møtte pressen.

Kaos

Siden valget i Sverige i fjor høst, har det vært en svært uavklart situasjon i landet. Flere partier har fått i oppdrag å forsøke danne ny regjering, men én etter én har de gitt opp.

Senest mandag formiddag opplyste Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, under en pressekonferanse at de for øyeblikket ikke ønsket å støtte Stefan Löfven i en statsministeravstemning.

Onsdag har de altså snudd.

– Vänsterpartiet er i sitt hjerte et antirasistisk parti. Ut i fra dette har vi tatt vår beslutning. Vårt mål er at Löfven skal bli valgt til statsminister på fredag, og dermed fortsette å regjere, sier Sjöstedt ifølge Expressen.

– Det er mye bedre for oss å ha Löfven som statsminister enn Kristersson og Åkesson, sier partilederen videre.

– Absurd

Moderaternas sin leder, Ulf Kristersson, møtte pressen kort tid etter Vänsterpartiets beslutning. Han mener Centern og Liberalerna har blitt lurt.

– De trodde nok ikke at Vänsterpartiet skulle få så mye innflytelse. Dette er en absurd regjeringssammensetning, sier han.

– Sakspolitisk er det ingen seirer for de partiene som nå har blitt støttepartier, sier Kristersson videre.

Slik det ser ut nå er det altså Socialdemokraterna som danner regjering, med Vänsterpartiet, Centern og Liberalerna som støttepartier.

– Vi gikk til valg med ambisjoner om å bygge en annen regjering. Nå går det mot en ny venstreregjering og et venstreparti som sitter med permanent veto. Vi kommer ikke til å redde en regjering som vi aldri føler burde blitt stemt frem, sier Moderaternas leder.

Saken oppdateres!