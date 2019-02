Ellisivs (38) lunger sviktet på grunn av en arvelig sykdom – så kom beskjeden hun absolutt ikke trengte

Flere har tatt til orde for at loven bør endres slik at man automatisk blir donor, med mindre man aktivt sier nei. Overlege Stig Arne Kjellevold ved Sykehuset i Vestfold er en av dem.

– Dette er veldig syke mennesker som har en veldig krevende hverdag. Og behandlingen er også ekstremt krevende for de fleste som har en terminal organsvikt. Når vi da ser at ventelistene øker, så er det noe med systemet vårt som ikke fungerer godt nok, sier Kjellevold til «God morgen Norge».

Mer kunnskap og trygghet

Ifølge en opinionsundersøkelse Stiftelsen Organdonasjon har gjennomført, er åtte av ti nordmenn positive til organdonasjon. Men bare halvparten av disse har aktivt meldt seg som donor.

– En av årsakene som oppgis, er at man ikke har hatt tid enda. Vi har en tendens til å utsette ting iblant. Noen tror det er komplisert, og så er det noen som ikke helt vet hva de skal gjøre, sier informasjonssjef for Stiftelsen Organdonasjon Aleksander Sekowski til «God morgen Norge».

Sekowski og Stiftelsen Organdonasjon tror ikke en lovendring er veien å gå for å øke antall organdonorer i Norge.

– Vi tenkte umiddelbart at dette kunne være en god idé. Men så har vi jo sett på de landene som faktisk har innført et sånt system. Det viser seg at det ikke er noen økning i donorratene der. Er det en økning, skyldes det ofte bare at selve lovendringen får såpass mye oppmerksomhet at bevisstheten om organdonasjon går opp, utdyper Sekowski.

– Vi ser at det som skal til, er god organisering på sykehusene, at sykehusene har god kompetanse, også de som skal ta imot de pårørende. Vi ser også at befolkningsrettet informasjonsarbeid er viktig. For det er fremdeles mange myter om organdonasjon der ute. Folk trenger å trygges på temaet. Og så trenger de ikke minst å vite at det er lett å si ja, fortsetter informasjonssjefen.

Respekt for andres organer

For Ellisiv Stifoss-Hanssen (38) er respekt for avdøde og de pårørende det aller viktigste i debatten om organdonasjon.

– Personlig er det viktig for meg å vite at personen som døde og de pårørende synes det er greit at organene doneres. Jeg går jo rundt med de lungene inni kroppen min. Den respekten for organene er så avgjørende, understreker Ellisiv.

