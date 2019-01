Anna Rasmussen (22) gjør sitt første intervju på to år: – Jeg tålte ikke kritikken

Etter at Anna Rasmussen (22) valgte å trekke seg fra Skal vi danse i 2017, tok hun samtidig et bevisst valg om å holde seg unna media på ubestemt tid.

I etterkant av exiten har hun kun vært synlig på egen blogg og egne sosiale medier-kontoer.

Onsdag morgen valgte hun å ta bladet fra munnen og stille til sitt første intervju siden den gang på God morgen Norge.

– Jeg kan uten tvil si at de to siste årene har vært de vanskeligste i min karrière som blogger, forteller Rasmussen.

Se utdrag av intervjuet i videoen i toppen av saken.

Slet med å takle kritikk

22-åringen, som har blogget siden 2012, forteller at bloggen til tider har gått fra å være lystbetont til å i perioder være svært belastende.

– Fram til 2015, så tenkte jeg at bloggen var det beste som kunne skje. Men i de siste årene, så har jeg tenkt at: «Dette er ikke verdt min psyke, jeg klarer ikke mer. Jeg vil ikke utsette meg selv for denne verden», forteller Rasmussen.

Særlig etter Skal vi danse-exiten forteller trebarnsmoren at hun slet med å takle kritikk og at hun har opplevd media som svært belastende.

– Jeg føler jo at media har en tendens til å vri på saker. Når jeg sier én ting, blir det fort til noe annet. Og når jeg er på et punkt at jeg ikke klarer å stå i det, så må jeg trekke meg unna, sier hun.

Meldt til barnevernet

Foruten at hun trakk seg fra danseprogrammet, har hun blant annet blitt debattert for nakenhet på bloggen, bot fra Forbrukertilsynet etter anklager om falske konkurranser, av-og-på-bryllup og hvorvidt hun utleverer barna for mye på bloggen.

– Det er flere som har tatt kontakt med barnevernet. Vi har heldigvis et godt forhold til dem og en god dialog, så det har gått fint. Men det er sårt når det skal gå utover privatlivet, sier Rasmussen og legger til:

– For selv som blogger, så har jeg et privatliv, konstaterer hun.

I utgangspunktet het Rasmussens blogg «MammatilMichelle», oppkalt etter hennes førstefødte datter, men i 2018 valgte hun å endre bloggnavnet til sitt eget navn.

Angrer på nakenhet

Hun forteller at hennes blogghverdag nok er blitt formet av at hun ble så stor, så tidlig og så fort, og at det for henne er normalt å dele det meste av hverdagen.

– Jeg har vært blogger hele ungdomstiden min, det gjør jo noe med mitt syn på det. Uansett om jeg har barn eller ikke. For meg så finnes det ikke noe annet enn at alle vet alt, forklarer 22-åringen.