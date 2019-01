Dette er verdens 50 beste håndballspillere

43. Julius Kühn

Du har skyttere og du har Julius Kühn. Noen ganger er det enkle det beste, og da er det bare å sette Kühn opp på skudd. Treffer han mellom stengene så er det de færreste som stopper ballen. Var egentlig ikke i troppen til EM i 2016, men ble hentet inn da Christian Dissinger ble skadet. Takket for tilliten med å score seks ganger mot Norge i semifinalen.

42. Melvyn Richardson

Når du har en far som var Ivano Balic' forbilde på håndballbanen, så vet du at du har litt å leve opp til. Jackson Richardson var kjent for sin forkjærlighet for rødvin, sine rastafletter og for å ha revolusjonert den offensive forsvarsrollen. Men junior er i ferd med å gjøre seg bemerket han også. Han er venstrehendt, og utgjør en meget sterk duo med Valentin Porte på høyresiden til Montpellier. Har bare Nico Rönnberg og Alex Dujsjebajev foran seg på toppscorerlisten i Champions League denne sesongen.

SVENSK TALENT: Lukas Nilsson er talentet som er i ferd med å utvikle seg til en verdensstjerne. Foto: Ritzau Scanpix

41. Lukas Nilsson

​Lukas Nilsson var bare 15 år gammel da han fikk sin seniordebut for Ystad, og som 16-åring scoret han tolv ganger første gang han fikk spille fra start i serien. 18 år gammel spilte han sin første landskamp og to år senere ble han hentet til storklubben THW Kiel. Han er nå i ferd med å etablere seg som en sentral spiller i Bundesliga, og er en nøkkelspiller for Sverige.

40. Dean Bombac

Er det en ting Slovenia er dyktige til, så er det å få frem strålende playmakere. For tiden er Dean Bombac den beste av dem alle, selv om han ikke helt har funnet tilbake til formen som gjorde ham til en av verdens beste spillere i 2015/16-sesongen. Er nå tilbake i Pick Szeged etter to labre sesonger i Vive Kielce. På sitt beste er han en nytelse å se på.

GÅR GLIPP AV VM: Kent Robin Tønnesen må se VM på TV på grunn av et brudd i hånden. Foto: Ruud, Vidar

39. Kent Robin Tønnesen

​Norge har plutselig fått flere høyrebacker som gjør seg bemerket internasjonalt, og den beste av dem er Kent Robin Tønnesen. Rælingen-gutten har vært flink og tatt steg for steg i karrieren sin. Han dro fra Fjellhammer til Haslum, videre til svenske Sävehof. Så havnet han i tyske Wetzlar. Neste steg var Füchse Berlin, før den ungarske storklubben Veszprem hentet ham foran forrige sesong. Når du blir hentet til en klubb som har ambisjoner om å vinne Champions League, så er det et sterkt signal om at du er i verdensklasse.

38. Manuel Strlek​

«Skrillex» har vært et soleklart førstevalg på venstrevingen til Kroatia de siste årene. Han har over 500 mål for landslaget. Han ble hentet til Veszprem foran denne sesongen, og passerte nylig 400 mål i Champions League. Kanskje ikke den meste spektakulære venstrevingen, men en målmaskin som alltid leverer gode prestasjoner.

37. Andreas Nilsson

​Sveriges beste linjespiller siden Per Carlén. Vant Champions League med HSV Hamburg i 2013 og dro videre til Veszprem året etter. Er blitt en publikumsyndling i den ungarske klubben, mye på grunn av sin oppofrende spillestil. Gikk glipp av Sveriges EM-sølv i fjor da han ble far rett før mesterskapet.

36. Artsem Karalek

​Bare 22 år gammel, men allerede en av verdens beste linjespillere - en posisjon der rutine ofte har mye å si. Hviterusseren har valgt å ta små karrieresteg. Han hadde tilbud fra flere storklubber da han skulle forlate Minsk i 2016, men valgte franske Saint-Raphael for å være sikker på at han ville få mye spilletid. Foran denne sesongen dro han til polske Vive Kielce, der han skal ta over etter den spanske veteranen Julen Aguinagalde.

35. Casper Mortensen

​Er det en ting du kan være sikker på, så er det at Danmark har en venstreving som har potensial til å bli toppscorer i et mesterskap. Nikolaj Jacobsen, Lars Christensen og Anders Eggert har alle vært målmaskiner ytterst til venstre. Nå er det Casper Mortensen som er førstevalget. Han ble toppscorer i Bundesliga forrige sesong, og er nå i Barcelona.

34. Bjarte Myrhol

Den norske landslagskapteinen er fortsatt en av verdens beste linjespillere. En av de mest hardtarbeidende og seriøse håndballspillerne på kloden, og får betalt for det ved fortsatt være i verdenstoppen i en alder av 36 år. Et forbilde, som aldri skylder på andre etter en dårlig prestasjon. Kunne spilt for en toppklubb fremdeles, men valgte å forlate Rhein-Neckar Löwen til fordel for danske Skjern for å forlenge karrieren.

33. Blaz Janc

Debuterte i Champions League som 16-åring, og allerede sesongen etter ble han førstevalg på høyrevingen for Celje da Gasper Marguc dro til Veszprem. I 2017 forlot han Celje for å fortsette karrieren i polske Vive Kielce. Kommer til å ta steget helt opp blant verdens aller beste spillere i årene som kommer. Kan også spille høyreback.​​

32. Mate Lekai

Enda en playmaker fra Veszprem, men i motsetning til Petar Nenadic, så er Mate Lekai playmaker i ordets rette forstand. En spiller som er veldig god til å gjøre de rundt seg gode. Nå som Laszlo Nagy er på hell, så er Lekai Ungarns beste håndballspiller, og en av få ungarere som får spilletid for Veszprem.

NY LINJESTJERNE: Jannik Kohlbacher kan bli verdens beste linjespiller. Foto: Odd Andersen

31. Jannik Kohlbacher

Det er lett å være linjespiller når du spiller på lag med Andy Schmid. Etter at Jannik Kohlbacher kom til Rhein-Neckar Löwen har han utviklet seg til en av verdens mest målfarlige linjespillere. 39 mål er det blitt så langt i Champions League denne sesongen. Ikke den beste forsvarsspilleren, noe som gjør at han fortsatt ikke har etablert seg som et førstevalg for Tyskland.

30. Lasse Svan

Det er ikke bare på venstrevingen danskene har stolte tradisjoner. Også på motsatt side har de gjort seg bemerket siden Michael Fenger herjet på 1980-tallet. Christian Hjermind, Søren Stryger og Hans Lindberg har sørget for at Danmark hele tiden har hatt en høyreving i verdensklasse. Nå er det Lasse Svans tur til å være førstevalget. En målmaskin, som ikke gjør det mer komplisert enn han trenger. Vært solid for Flensburg-Handewitt i en årrekke.

29. Ilija Abutovic

Det er ikke ofte en ser Ilija Abutovic på motstanders banehalvdel. Han har innfunnet seg med sin rolle som forsvarsspiller, og der er han en av verdens aller beste. Han var Champions Leagues beste forsvarsspiller da Vardar Skopje overraskende vant turneringen i 2017, selv om det var Luka Karabatic som fikk den offisielle prisen.

28. Gonzalo Perez de Vargas

Av en eller annen merkelig grunn blir Gonzalo Perez de Vargas sjelden nevnt når det er snakk om verdens beste målvakter. Han fikk sin debut for Barcelona allerede som 17-åring, men ble sendt på lån til både Granollers og Toulouse før han vendte tilbake for å bli førstemålvakt for Barca. Var førstevalget da Spania ble europamestere i fjor.

27. Timur Dibirov

​Fikk den utakknemlige oppgaven å etterfølge Eduard Koksjarov på venstrevingen for Russland. Men Timur Dibirov viste raskt at savnet etter den notoriske måljegeren ville bli mindre enn fryktet. Det kan være en fest å se Dibirov spille. Med en skuddteknikk få kan matche, er det alltid farlig når han får ballen. Er for øvrig gift med den tidligere storspilleren Irina Poltoratskaja.

26. Ludovic Fabregas

Er nå verdens mest komplette linjespiller. God både bakover og fremover på banen. Var svært sentral da Montpellier vant Champions League forrige sesong. Ludovic Fabregas er fortsatt bare 22 år gammel, men har allerede både VM- og Champions League-gull i samlingen sin. Dro til Barcelona foran denne sesongen.

MÅLVAKTSSTJERNE: Andreas Wolff er kanskje Tysklands viktigste spiller i VM. Foto: Tobias Schwarz

25. Andreas Wolff

Var den store spilleren da Tyskland litt overraskende vant EM i 2016. Det var hans første mesterskap, og i finalen vartet han opp med helt vanvittig målvaktsoppvisning. Han slapp bare inn to mål de første 15 minutter og totalt seks mål i første omgang. Og det var alt annet enn enkle redninger han gjorde. Er i stand til å stenge helt når han har dagen. Forlater Kiel etter denne sesongen for å fortsette karrieren i Vive Kielce.

24. Kim Ekdahl du Rietz​

Annerledesspilleren. Mannen som ikke er interessert i håndball i det hele tatt, og som spiller kun for å ha det gøy. Da han gikk lei for et par år siden, så sa han like godt opp kontrakten med Rhein-Neckar Löwen og flyttet hjem til Sverige. Der bodde han i en liten hytte for seg selv. Men lysten til å spille håndball kom tilbake, og han er nå i Paris Saint-Germain og ser ikke ut til å ha glemt gamle kunster.

23. Gudjon Valur Sigurdsson

​Når du har scoret flere landslagsmål enn noen andre har gjort i hele verden - noen sinne. Da vet du at du er sikret legendestatus når du en gang gir deg med håndballen. Den islandske venstrevingen er den eneste som har scoret over 1800 landslagsmål, og ingenting tyder på at han har scoret sitt siste. Når du har klubber som Rhein-Neckar Löwen, Kiel, Barcelona og fra neste sesong Paris Saint-Germain på cv'en, så har du vært en av verdens beste i din posisjon. Og det er imponerende at han fortsatt er det i en alder av 39 år.

MÅLKONGE: Kiril Lazarov har de fleste scoringsrekorder som er i håndballen. Foto: Andreas Gebert

22. Kiril Lazarov

​Fra en levende håndballegende til en annen. For det ville være urettferdig mot Kiril Lazarov ikke å gi ham samme status som Gudjon Valur Sigurdsson. Den makedonske høyrebacken har kanskje ikke like mange mål som Sigurdsson totalt, men han har scoringsrekorden i både EM og VM. Og totalt er han også den som har scoret flest mål i Champions League. Som klubbspiller har Lazarov vunnet det som er å vinne, men med landslaget har det ikke blitt de store fremgangene. Er ikke den samme spilleren som for noen år siden, men er fortsatt blant de beste høyrebackene i verden.

21. Zsolt Balogh

​Det er ikke lett å få spilletid som høyreback på det ungarske landslaget når du spiller på lag med Laszlo Nagy i ti år. Men etter at Nagy begynte å bli preget av alderen, så har Zsolt Balogh grepet muligheten med begge hender. Han har også vært helt strålende for Pick Szeged de siste sesongene, og var en av de viktigste grunnene til at de forrige sesong vippet Veszprem ned fra den ungarske tronen.

20. Nedim Remili

Er du førstevalg på høyreback for Frankrike, så er du en av verdens aller beste i denne posisjonen. Så enkelt er det. Nedim Remili er også førstevalg for Paris Saint-Germain, hvor han er toppscorer i Champions League. Ikke lite imponerende bare det, når en vet at han er lagkamerat med målhungrige karer som Sander Sagosen, Mikkel Hansen og Uwe Gensheimer.

19. Kentin Mahe

​Nok en franskmann med genene i orden. Hans far Pascal Mahe ble verdensmester med Frankrike i 1995. På grunn av pappas karriere, så vokste Kentin Mahe stort sett opp i Tyskland. Derfor var det heller ikke så rart at det var i Tyskland han utviklet seg til en håndballspiller i verdensklasse. Er også en av verdens aller beste straffeskyttere. Han er en anvendelig spiller, som trives best som playmaker, men som også er benyttet mye som venstreving på landslaget. Spiller nå i ungarske Veszprem. En liten funfact er at Mahe som 18-åring bodde et år hos sin svenske bestemor og spilte for Hammarby.

18. Jim Gottfridsson​

«Gotte» er en kraftpakke av en playmaker. En spiller som lager mye rom for spillerne rundt seg med sine gode finter. En moderne playmaker som også skyter en del. Dro tidlig til Tyskland og Flensburg-Handewitt, hvor han har vunnet både Champions League og Bundesliga. Da Sverige i fjor gikk til EM-finale, ble han kåret til mesterskapets beste spiller.

17. Gedeon Guardiola

Verdens beste forsvarsspiller. Ferdig snakket. Kom til Rhein-Neckar Löwen i 2012 og er blitt mer og mer spesialisert som forsvarsspiller med årene. Gikk glipp av deler av EM i fjor på grunn av skade, men da han var på banen var det spanske forsvaret tett. Når både Guardiola og Abutovic er skadefri, så vil det bli vanskelig å bryte gjennom Löwens forsvar.

16. Dika Mem

For noen ligger håndball helt naturlig. Dika Mem skulle bli basketballspiller, men i en alder av 13 år prøvde han håndball for første gang. Drøyt fem år senere signerte han en seksårskontrakt med Barcelona. Hurtig, gode finter og et kraftfullt skudd. En ganske komplett spiller, som fortsatt bare er 21 år. Kan spille i alle posisjoner fra midtback og utover på høyresiden. Var med da Frankrike ble verdensmestere i 2017.

15. Mikael Appelgren

Den andre delen av svenskenes målvaktsduo «Palle och Äpplet». Mikael Appelgren deler målvaktsjobben med Andreas Palicka, men er nok hakket bedre enn sin kollega. Ble kåret til årets spiller i Sverige 2016/17 og til årets målvakt i Bundesliga sesongen etter. Var sentral da Sverige tok EM-sølv i fjor.

14. Alex Dujsjebajev

​Nok et eksempel på at håndballferdigheter kan gå i arv. Pappa Talant Dujsjebajev ble kåret til verdens beste håndballspiller i både 1994 og 1996. Det er nok bare et tidsspørsmål før junior får samme utmerkelse. Offensivt er han trolig den beste høyrebacken i verden, men han har fortsatt en del å gå på når det gjelder forsvar og samspill med lagkamerater.

13. Vuko Borozan

​Er et monster av en håndballspiller. 203 cm høy og godt over 100 kg med muskler. Har et vanvittig skudd, men er også en meget god forsvarsspiller. Ble bare bedre og bedre utover i turneringen da Vardar Skopje vant Champions League i 2017. Har slitt med skader denne sesongen, men kommer til å komme sterkt tilbake.

12. Diego Simonet

«Håndballens Messi». Playmakeren fra Buenos Aires, som fikk Lionel Messi til å komme for å se på ham under VM i Spania i 2013, har vokst seg til en håndballspiller i ypperste verdensklasse. Han var banens gigant i Champions League-finalen for Montpellier, og hovedårsaken til at den franske klubben sensasjonelt vant klubbhåndballens gjeveste turnering. Har vært uheldig med skader denne sesongen, og går glipp av VM.

11. Niklas Landin

Den danske landslagskapteinen er blitt 30 år og er på vei inn i den gylne målvaktsalder. Blir bare bedre og bedre, og det at han holder Andreas Wolff på benken i Kiel forteller det meste. Er en spiller som spiller på lag med publikum, og som er veldig grundig i forberedelsene sine. Absolutt en av verdens aller beste målvakter.

​10. Aron Palmarsson

​Debuterte i den islandske toppserien som 15-åring, og i en alder av 28 år har han spilt for Kiel, Veszprem og Barcelona - og vunnet ligaen med alle tre. Han vant også Champions League med Kiel. Er en spiller med stor kraft og trøkk. Liker seg best som midtback. Ble kåret til årets idrettsutøver på Island i 2012.

9. Eduardo Gurbindo

Verdens kanskje mest undervurderte håndballspiller. Blir aldri nevnt blant de beste spillerne, men det er få spillere som er så god i alle spillets faser. Var Spanias beste spiller da de vant EM i fjor. Er en spiller en knapt legger merke til, men som både scorer mål og er nest sist på ballen. Det var vel bare Andy Schmid som hadde flere mål og assists i Champions League forrige sesong. Var enorm da Nantes tok seg helt til finale i Champions League.

8. Rasmus Lauge​

Playmaker som bare blir bedre og bedre. Har vært svært sentral i Flensburg-Handewitts fremganger de siste sesongene. Har alltid vært god til å gjøre lagkameratene gode, men er blitt bedre til å se egne sjanser. Neste sesong flytter han på seg og blir en del av Veszprems store samling av playmakere.

7. Uwe Gensheimer

Verdens beste venstreving, verken mer eller mindre. Det spørs om det har vært noen spiller med større skuddrepertoar noen gang. Kan skru ballen dit han vil, og er et mareritt for alle målvakter. Er en målmaskin som alltid er å se i toppen av toppscorerlistene. Spiller nå for Paris Saint-Germain, men det ryktes at han er på vei hjem til Rhein-Neckar Löwen til sommeren.

TIDENES BESTE: Ingen har vunnet mer enn Nikola Karabatic. Foto: Charly Triballeau

6. Nikola Karabatic

Vi snakker trolig om verdens beste håndballspiller gjennom tidene. Den mest komplette spilleren som har spilt håndball. Fire VM-gull, tre EM-gull og to OL-gull. Tre ganger har han vunnet Champions League. Og like mange ganger er han kåret til årets spiller i verden. Er ikke lenger den han var, men er fortsatt en håndballspiller i verdensklasse.

5. Luka Cindric

Er en nytelse å se på offensivt. Stor gjennombruddskraft, flink til å spille fri sidebacker og strålende i samspill med linjespiller. Kan ta opp arven etter Ivano Balic som Kroatias neste store playmaker. Var også en habil fotballspiller i ungdommen og ble tilbudt plass ved Dinamo Zagrebs akademi, men valgte håndballen i stedet.

4. Andy Schmid

Hvis en bare la til grunn offensive egenskaper, så ville ikke noen vært i nærheten av Andy Schmid. Den sveitsiske playmakeren er alle linjespilleres drøm. Han kan finne linjespiller i blinde. Er også blitt en meget målfarlig spiller. Har vært den viktigste spilleren når Rhein-Neckar Löwen har tatt sine bundesligatitler i 2016 og 2017. Er kåret til Bundesligas beste spiller fem år på rad. Og så er han litt «norsk» også. Hans kone er norsk, så det må være lov å drømme at han avslutter karrieren i eliteserien.

3. Arpad Sterbik

For en som har forgudet den østtyske målvaktslegenden Wieland Schmidt hele livet, så er det tungt å skrive dette. Men Arpad Sterbik er trolig tidenes beste målvakt, i kamp med svenske Tomas Svensson. Men jeg tror ikke det har vært en målvakt som har vært så dominerende som ham, og som alene har løftet lag flere nivå. Han har spilt landslagshåndball for Jugoslavia, Serbia og Spania, og kunne også spilt for Ungarn. Var ikke med i den opprinnelige EM-troppen til Spania i fjor, men ble hentet inn til finalen. Ikke uventet kom han inn og stengte kassen.

2. Mikkel Hansen

​Mikkel Hansen var ikke så stor i oppveksten. Det gjorde at han måtte utvikle andre deler av spillet sitt. Når han så vokste seg stor og sterk, så var han en komplett håndballspiller. Hans første mesterskap var OL i 2008, hvor han scoret et av de mest ikoniske håndballmålene noen gang, da han satte et direkte frikast rett i mål mot Russland. Han ble kåret til verdens beste spiller i 2011, 2015 og 2016. Har trolig det råeste skuddet i internasjonal håndball. Får han skyte upresset fra ni meter, så er det stort sett alltid mål.

1. Sander Sagosen

Verdens beste håndballspiller er norsk. Historien hans er veldig lik Mikkel Hansens. Han var også liten og spe da han var yngre, og utviklet finter og overblikk for å kunne hevde seg på håndballbanen. Da fysikken kom på plass, så er også han blitt en komplett spiller. Han er i særklasse verdens beste duellspiller offensivt. Mann mot mann er det få som stopper ham. Han blir bare bedre og bedre, og ble i desember kåret til verdens beste spiller i 2019. Jeg satt i den juryen, og da er det bare rett og rimelig at jeg har han på topp på min liste også.