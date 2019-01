Over 70 politifolk slo til mot hvitvaskingsnettverk

Store deler av nettverkets virksomhet skal ha knyttet seg til en forretning i umiddelbar nærhet til Grønland politistasjon.

Politiet har, etter det TV 2 forstår, etterforsket saken i lang tid, blant annet ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder.

– Det vil jeg ikke kommentere, men jeg kan si at saken har vært etterforsket over noe tid, sier politiadvokat Eivind Kluge, som er påtaleansvarlig i saken.

Grovt heleri

Kluge opplyser at mer enn 70 politifolk deltok da politiet torsdag i forrige uke aksjonerte mot en rekke adresser i Oslo.

Alle de ti personene, åtte menn og to kvinner, er siktet for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Flere av dem er også siktet for grovt heleri, fordi politiet mener de har hatt befatning med penger knyttet til narkotikaomsetning.

Politiet har i siktelsene tatt i bruk paragraf 79c, den såkalte mafiaparagrafen, som omhandler organisert kriminalitet.

– Politiet mener de siktede utgjør et nettverk som har tatt hånd om store pengebeløp som stammer fra narkotika, sier politiadvokaten.

I forbindelse med pågripelsene ble det gjort beslag av et større pengebeløp og betydelige mengder narkotika.

Fullstendig isolasjon

De siktede er blant annet fra Albania, Kosovo, Italia, Sverige og Norge.

Fredag og lørdag i forrige uke ble åtte av de pågrepne varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, to av ukene i fullstendig isolasjon. De åtte personene er mellom 37 og 55 år gamle, og tre av dem er brødre.

– Det er mange involverte, og vi ønsker ikke at ødeleggende informasjon skal ut før vi har avhørt dem, sier politiadvokaten.

I en av kjennelsene fra Oslo tingrett heter det at de siktede trolig er del av et omfangsrikt persongalleri, og at det er grunn til å tro at flere personer er involvert «på alle sider av narkotikavirksomheten».

– Vil det bli aktuelt å sikte flere personer i saken?

– Ja, vi mistenker at flere personer er involvert, så det kan bli aktuelt, sier Kluge.

Kritiserer politiet

Seks av de fengslede nekter straffskyld etter siktelsen, opplyser deres forsvarere til TV 2. En forsvarer, Celina Ekholt, vil ikke svare på hvordan hennes klient stiller seg til siktelsen. Den siste forsvareren har ikke besvart TV 2s henvendelser.

I forbindelse med etterforskningen har politiet fått bistand fra svensk politi, får TV 2 opplyst. En av de fengslede mennene ble onsdag innkalt til et rettsmøte i Sverige i forbindelse med saken.