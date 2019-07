I spalten «Bilen Min» har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Nå skal vi få møte Steffen Tomasdal fra Mo i Rana, han har en helt spesiell Mazda:

Vi så den først i 1978 – Mazda sin etter hvert legendariske RX-7. Siden den tid har sportsbilen blitt produsert i over 800.000 eksemplarer, gjennom tre generasjoner.

For mange er det den siste generasjonen (FD fra 1992-2002) man husker best. Denne har vært å se i Gatebil-miljøet i Norge. I tillegg kjenner tusenvis bilen fra filmen "Fast and The Furious".

Wankelmotor

Utover et sporty utseende og særegent design, er kanskje motoren RX-7 bilens viktigste kjennetegn. Allerede i 1967 var Mazda ute med verdens første produksjonsbil med wankelmotor.

Den har de holdt fast på hele tiden, til tross for at dette ikke akkurat er verdens mest problemfrie motor.

I en vanlig stempelmotor gjør stemplene i sylinderne fire forskjellige oppgaver etter hverandre; innsug, kompresjon, forbrenning og utblåsning.

I en wankelmotor skjer disse fire oppgavene samtidig ved hjelp av en roterende «trekant» i sylinderen. Rotasjonen overføres til et tannhjul som sitter på drivakselen i midten.

Legenden gjør comeback

Det er neppe bare sønnen Mikkel (6) og datteren Lotte (4) som drar kjensel på dette motivet.

Lynet McQueen

Bilen til Steffen er fra siste generasjon. Den har han eid siden i fjor sommer, og det er allerede gjort flere endringer på ikonet.

Eier: Steffen Tomasdal (32)

Bosted: Mo I Rana

Vippelyktene er fjernet.

Litt om meg selv: Jobber som billakkerer

Bilen: Mazda RX-7 FD3S

Hvor lenge har du eid den? Siden juni 2018

Hva har du gjort med den?

Breddet med Rocket Bunny kit. TIG sveiset eksos, custom-bestilte 2-delte felger fra Works. Kidsa fikk bli med på prosjektet og ville at bilen skulle bli «Lynet McQueen» så da ble bilen rød og vi fikk foliert litt. Bilen er lakkert i «race red» og mye klarlakk, mellomsliping og enda litt klarlakk for høy glans og slett finish. Montert gromme custom LED-baklykter laget på bestilling, og annen type frontlykter i stedet for vippelykter. Ekte carbonspeil laget på bestilling.

Kjøreopplevelse

Liker best med bilen: Lyden og alt

Liker minst med bilen: Ingenting

Beste opplevelse med bilen: Kjøreopplevelsen

Framtidsplaner for bilen: Lakkforsegling skal på, k-sport deluxe luftunderstell blir montert, til showbruk. Så blir det vel en tur sørover på Oslo Motorshow kanskje?

Steffen understreker at han aller helst vil beholde bilen, men at alt er til salgs, hvis det er snakk om den rette summen.

Drømmebil: RX-7 og Toyota Supra MK IV

Wankelmotoren har svært få bevegelige deler og tåler høyere turtall enn vanlige motorer - ofte opp mot 13.000 omdreininger i minuttet.

