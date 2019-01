«Naturstridig», «fryktelig krevende», «provoserende», «gruer meg», «vondt»

Fylkesleder i Hedmark, Oluf Maurud, mener Amundens utspill viser «problemet» med Frp.

– Det er overraskende at Erna Solberg og Siv Jensen ikke har kommentert det. Det gjør ikke dette lett, og dette er ett av flere utspill. Det viser hvor stor forskjell det er på KrF og Frp, sier Maurud.

Han forventer at KrF har klart å få gjennomslag i innvandringspolitikken.

– Vi kommer ikke utenom gjennomslag på innvandring, noe på abort og alkoholpolitikk. Så er det viktig for meg med en god distrikts- og landsbrukspolitikk, sier Maurud.

Fylkeslederen i Hedmark sier han går inn i møtet på torsdag med et åpent sinn.

– Jeg respekterer at flertallet ville noe annet. Derfor er jeg spent på hva de har fått til av god KrF-politikk. Det er det som teller for meg.

– Ikke forenlig at KrF og Frp er kjempefornøyd

Maurud synes likevel det er vanskelig å se for seg at både Frp og KrF skal si seg kjempegodt fornøyd med resultatene.

– Det er rart hvis KrF og Frp og de to andre skal si de er kjempegodt fornøyd. Det er ikke forenlig. Vi har forskjellig politikk og utgangspunkt, sier han.

Fylkesleder i Akershus, Arne Willy Dahl, er spent på om politikken som legges frem er god nok for KrF.

– Spørsmålet blir om det som legges frem er godt nok til at vi kan være bekjent av det. Det gjelder både positivt og hvilke gjennomslag vi har fått for egne saker, og negativt, hva vi må ta med på kjøpet av andres saker som vi kanskje ikke har så mye sans for. Det er neppe noen hemmelighet at særlig i forholdet til Frp er det saksområder der den enes vinning er den andres tap, sier han

Dahl forteller han har blandede følelser før torsdagens møte.

– Det er mye fornuftige og velmenende folk i Frp, men den politiske avstanden er stor - kanskje for stor, mener han.

Gruer seg

Fylkeslederen i Oppland, Toril Kristiansen, mener et Frp-samarbeid blir vanskelig.

– Jeg er veldig spent. Det er første gang jeg gruer meg for å reise på et politisk møte, sier hun til TV 2.

FØLELSER: Fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen, forteller at hun gruer seg til landsstyremøtet torsdag. Foto: Borgen, Ørn E.

Hvis det ender opp med et regjeringssamarbeid med Frp, tror Kristiansen at minst et av partiene vil gå på «smertelige tap».

– Jeg tenker at det er så stor forskjell og avstand mellom KrF og Frp at dersom det viser seg at vi havner i en felles regjering, må det være en smertelig tap på noen saker for en eller begge.

– Jeg er veldig overrasket over at vi nå er der at vi skal ha et møte. Alle partiene i Norge vil Norge godt og mange har mye likt i sin politikk, så det er nok av politiske ting å enes. Jeg føler likevel at Frp og KrF er de partiene som står lengst fra hverandre på Stortinget, fortsetter hun.

Tidligere har Kristiansen uttalt at hun vil melde seg ut av KrF hvis det blir et regjeringssamarbeid med KrF.

– Det har vært en prosess og skjønt at politikk er ikke svart-hvitt. Jeg vil beholde mitt medlemskap og fortsette å engasjere meg dersom jeg ser at mitt engasjement er viktig for Oppland KrF. Jeg kunne tenkt meg å få lov å tre tilbake som fylkesleder hvis vi havner i regjering med Frp, men jeg ønsker alt godt for partiet, sier fylkeslederen.

Ser frem til avklaring

Fylkesleder i Trøndelag, Jon Tviberg, jobbet for at partiet skulle inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Han er ikke innstilt på at KrF skal inn i regjering for enhver pris.

– Jeg var vel såpass skuffet underveis og etter det ekstraordinære landsmøtet, at jeg nå møter med et åpent sinn og er spent på resultatet. Men jeg er ikke innstilt på at KrF skal inn i regjering for enhver pris. Jeg er spent på hva prisen har vært for KrF i forhandlingene, sier Tviberg.

– Uansett utfall – hva betyr det for KrF å avslutte prosessen som har preget partiet de siste seks månedene?

– Det er veldig viktig for KrF. Vi har jo en partileder som sitter på gjerdet og venter på hva man skal gjøre, så det er veldig viktig at man får en avklaring nå, sier fylkeslederen.