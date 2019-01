Spanske AS hevder å vite via en kilde nær Christian Eriksen at dansken kommer til å takke nei til en kontraktsforlengelse med Tottenham. Det baner vei for en overgang til Real Madrid, som er midtbanespillerens førstevalg. Eriksen har halvannet år igjen av kontrakten med Spurs.

Mirror hevder at Marouane Fellaini kan komme til å forlate Manchester United for en sum på rundt 165 millioner kroner. Belgieren signerte en ny toårskontrakt forrige sommer.

Fox Sports melder at Arsenal ønsker å signere Yannick Ferreira Carrasco, men det vil kun være mulig om man er i stand til å kvitte seg med høyt gasjerte Mesut Özil. Daily Mail hevder på sin side at Arsenal har satt James Rodríguez på listen over mulige kjøp. Kolombianeren har seks måneder igjen av låneovergangen fra Real Madrid, og det ville ifølge avisen bare kostet Arsenal rundt 30 millioner kroner å hente ham fra Bayern München.

The Sun skriver at Leicester har plukket til Celtics Brendan Rodgers til å ta over for Claude Puel.

Chelsea fortsetter å jobbe hardt for å sikre seg en avtale med Gonzalo Higuaín, som for øyeblikket er på lån i AC Milan fra Juventus. Det gjør at overgangen blir noe mer komplisert. Telegraph skriver at Chelsea håper å få sluttført avtalen i løpet av denne uken. Samtidig prøver Chelsea å kvitte seg med Álvaro Morata. Atlético Madrid er blant de interesserte, men de ønsker kun å låne spissen, skriver Daily Mail.

Marca skriver at Barcelona ønsker seg en rekke spillere i januar. Nærmere bestemt er Cristhian Stuani, Olivier Giroud, Álvaro Morata og Fernandro Llorente på listen over mulige kandidater.

Italienske Tuttosport hevder at Juventus er enig med Aaron Ramsey om en avtale på 45 millioner kroner i året. Juventus ønsker angivelig å hente waliseren allerede nå, men Arsenal ønsker å holde på midtbanespilleren frem til sommeren når kontrakten går ut. Ryktene vil ha det til at Arsenal krever 220 millioner kroner for å slippe ham nå.