Ifølge et samlet amerikanske pressekorps har Tom Hardy (41) og kona Charlotte Riley (37) nylig fått sitt andre felles barn.

Ifølge kilder til Daily Mail skal den nyfødte gutten ha fått navnet Forrest etter Riley og Hardys favorittfilm «Forrest Gump», hvor Tom Hanks spiller hovedrollen.

– Ligner på Tom

Paret møtte hverandre under innspillingen av TV-serien «Wuthering Heights» i 2009.

Fem år senere giftet de seg, og i 2015 fikk de sitt første barn sammen.

Hardy har sønnen Louis Thomas Hardy (10) fra et tidligere forhold med skuespilleren Rachael Speed.

– Paret er overlykkelige over familiens nyeste tilskudd. Venner sier at babyen allerede ligner på Tom, sier en anonym kilde til The Sun.

Bekrefter to nye sesonger

Både Hardy og Riley spiller begge i den populære britiske dramaserien Peaky Blinders, som i år kommer med sin femte sesong.

I mai i fjor bekreftet manusforfatteren Steven Knight (60) at fansen også kan vente seg en sjette og syvende sesong av serien, ifølge Independent.

Hardy er også kjent fra storfilmene «Inception», «Mad Max: Fury Road», «The Revenant», «The Dark Knight Rises» og «Dunkirk».