Range Rover hadde lenge bare én eneste modell. Så kom Range Rover Sport – og etter den både Evoque og Velar.

Nå er vi på andre generasjon Sport. Det er en bil som har klart å hente mange nye kunder til Range Rover, selv om det har kommet til stadig flere konkurrenter.

Range Rover Sport utmerker med seg lekkert design, gode kjøreegenskaper og også mulighet for sju seter. Og offroad-egenskapene er som de skal være i en bil fra Land Rover: Meget gode.

Hva er nytt:

Range Rover Sport og storebror Range Rover kom i fjor i ladbare hybrid-utgaver. Dermed har Jaguar Land Rover-konsernet tre elektrifiserte biler. Helelektriske Jaguar I-Pace og disse to. Det blir garantert flere.

Oppskriften kjenner vi igjen fra flere andre store SUV-er. For Sportens del er muligheten for sju seter borte. I stedet er plassen bak okkupert av batterier. Bilen skal offisielt klare 51 kilometer på strøm. Snittforbruket er oppgitt til 0,38 liter/mil. Det tallet er som regel høyst teoretisk.

Når bensin og strøm jobber sammen, får vi en felles systemeffekt på hele 404 hestekrefter.

Batteripakken betyr også et par hundre kilo i ekstra vekt. I denne utgaven veier Range Rover Sport voksne 2.559 kilo.

Dette designet står seg fortsatt usedvanlig bra.

Hva er styrker og svakheter?

Range Rover Sport er en av våre favoritter i klassen for de store og dyre SUV-ene. Denne utgaven rokker ikke ved det. Bilen ser rålekker ut, har et interiør av første klasse og er svært god å kjøre.

Range Roveren har også fått en høyst nødvendig oppgradering av infotainmentsystemet. Nå har den samme løsning som lillebror Velar. Det betyr to skjermer i midtkonsollen og digitalt dashbord. Det ser lekkert ut, og fungerer også bra. Range Rover har tillatt seg noen brytere i tillegg til alt som skal trykkes på. Det hjelper på brukervennligheten. Men skal du sette deg inn i alle funksjoner og muligheter her, krever det faktisk litt tid og innsats.

100 prosent oppladet og 50 elektriske kilometre, i alle fall i teorien...

På landevei og motorvei ligger den som et lokomotiv på veien. De ekstra kiloene er med på å underbygge følelsen av tung komfort. Støydempingen er helt som den skal være, forsetene er nydelige og en liten (men viktig) detalj som svært godt fjernlys kommer til sin rett når vi tar den med til fjells.

Noe negativt? Vi kommer ikke unna at første generasjon ladbare hybrider som denne bilen, har noen helt klare begrensninger.

51 kilometer på strøm kan du nok glemme. Vi ender på rundt 25, på pen kjøring i rundt null grader. Turer opp mot ti mil, kan du nok klare med et snittforbruk på 0,5 liter/mil. Etter det, går det fort oppover. Starter du med batterier som ikke er oppladet, skal det hardt gjøres å komme noe særlig under én liter på mila. Og det blir fort mer.

Når du kjøper bil i denne prisklassen, betyr det kanskje ikke så mye. Men vi ser allerede klare tendenser i bruktmarkedet, på at biler som dette kan bli oppfattet som litt ukurante.

Som alltid for ladbare hybrider: Skal du få noe særlig utbytte av teknologien, må du lade ofte. Og du bør ha et kjøremønster som ikke inneholder for mange langturer. Det blir ekstra viktig når rekkevidden er såpass begrenset.

En annen bieffekt av konverteringen til hybrid, er at bagasjerommet blir en god del mindre. 522 liter er ikke mye for en bil i denne klassen. Og du kan altså ikke få denne versjonen som sjuseter.

Lekkert og gjennomført interiør. Range Rover var en tid litt frakjørt på infotainmentsystemer og skjermer, men her er de på ballen igjen.

Hva koster den?

"Rimeligste" Range Rover Sport får du fra 1.076.950 kroner. Det er den ladbare versjonen i SE-utgave. Testbilen har utstyrsnivå HSE Dynamic, den har startpris på 1.146.950 kroner. For å sette det litt i perspektiv: Hvis du vil ha ha bilen med dieselmotor, er inngangsprisen her på 1.207.950 kroner. Da snakker vi 3-liter på 249 hk. Denne dieselmotoren og HSE Dynamic, betyr pris på 1.320.950 kroner. Du sparer altså nesten 200.000 kroner på ganske godt sammenlignbare biler.

Som for premiumbiler flest blir testbilen dyrere når den er "ferdig" utstyrt. Her snakker vi ting som 20-veis massasje i forsetene (31.600 kroner), varme og kjøling i forseter/bakseter (19.700 kroner) og diverse andre pakker. I sum ender vi på 1.369.300 kroner. Ja, det er en solid sum.

Det lille merket under "Sport" forteller at denne er ladbar.

Hvem er konkurrentene?

Dem er det etter hvert mange av. BMW X5 og Mercedes GLE kommer straks i helt nye og ladbare utgaver, da snakker vi også en solid økning i elektrisk rekkevidde.

Porsche Cayenne og Panamera er også nærliggende å tenke på her. Audi Q8 er nok er mer direkte rival enn den store og mer klumpete Q7. To litt mer alternative? Da kan du se nærmere på Alfa Romeo Stelvio eller Maserati Levante.

Range Rover og de andre premiummerkene presses også "ovenfra". Både Bentley (Bentayga) og Lamborghini (Urus) har kommet med SUV, flere er på vei.

Vil naboen bli imponert?

Noen år ut i livsløpet står Range Rover Sport seg fortsatt usedvanlig bra. Designet er råtøft og sporty – samtidig som det nesten er litt minimalistisk. Det siste bidrar til å gjøre den tidløs.

Jaguar Land Rover-konsernet har fått veldig mye skryt for designene sine de siste årene. Her har også mange av konkurrentene grunn til å være misunnelige.

Her i Norge har ladbare hybrider som denne fortsatt betydelig avgiftslette. Så gjenstår det å se hvor lenge det varer.

Broom mener:

Underveis i testperioden klarer jeg ikke helt å fri meg fra tanken om at denne ladbare drivlinjen er ganske meningsløs. Ja, den gir mindre avgifter (men politikerne har begynt å våkne...) og den gir veldig bra prestasjoner. Men samtidig drasser du rundt på et par hundre kilo batterier ++. Det merkes også på forbruket. Det eneste du oppnår, bortsett fra kjapp akselerasjon og avgiftslette, er at du kan kjøre noen få mil på strøm.

Men her i Norge akkurat nå, gir det naturligvis mening for en god del kjøpere. Bortsett fra det, må dette mest av alt være noe for teknologifreaker og de som er svært miljøopptatte og klarer å få en god del av kjøringen sin over på strøm. All ære til dem!