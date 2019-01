– Han er litt høy på seg selv

– Hvem er best i verden, Mikkel Hansen eller Sander Sagosen?

– Har dere forberedt dere? For dere stiller ikke så gode spørsmål, spøker Jacobsen.

– Det er to forskjellige spillere. Mikkel har overblikket og en fantastisk arm som hører hjemme i verdenstoppen. Sander er veldig god mann mot mann, og krydrer det med et veldig bra skudd. Det er vanskelig å velge mellom dem. Det kommer an på hva du vil ha, følger den danske landslagssjefen opp.

Hadde han trengt en spiller med styrken mann mot mann, ville valget falt på Sagosen. Skulle han derimot gått for en overtallspiller, ville Hansen trukket det lengste strået.

Noe uvanlig er det at en trener ikke trekker frem sin egen spiller.

– Sander er absolutt en av verdens beste. Vi må ha kontroll på ham på torsdag, sier Jacobsen.

Berge: – Da er vel Sander best

Som sin trenerkollega, påpeker Christian Berge at de to verdensstjernene har forskjellige kvaliteter.

– Utifra det jeg har sett av så å si alle kampene til PSG, er Sander den som står bak veldig mye av angrepsspillet deres. Han står også stabilt bakover. Sander står bak masse av spillet, mens Mikkel er den som avslutter angrepene, konstaterer landslagssjefen.

– Men Sander er verdens beste?

– Han sier det selv, regner jeg med? Da er han vel det, da, flirer Berge.

45-åringen er ikke i tvil om at enkeltmannsprestasjoner kan avgjøre torsdagens batalje, der vinneren vil ha et nydelig utgangspunkt før hovedrunden. Dit tar lagene med seg poeng og mål fra gruppespillet.

– Det kan fort bli det, men jeg velger å håpe at det er vårt maskineri som skal avgjøre. Selvfølgelig er det avhengig av enkeltprestasjoner, men maskineriet må komme i gang. Til tider har det vært veldig bra, også har det manglet noen prosent som vi må jobbe med i dag. Jeg gleder meg til trening, for jeg har noen tanker i hodet om ting jeg har lyst til å prøve på, varsler landslagssjefen.