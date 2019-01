Superstjernen fra Barbados, Robyn Rihanna Fenty, har i mange år toppet hitlister verden rundt med sine låter.

I 2017 debuterte hun med sitt eget sminkemerke kalt «Fenty Beauty Line». Hun slo på stortromma og lanserte sminken i over 1600 butikker i hele 17 land.

Nå mener hun faren, Ronald Fenty, har rappet varmerket «Fenty» til sin egen vinning, skriver TMZ.

Går rettens vei

Ifølge kjendisnettstedet mener superstjernen at faren og hans forretningspartner har brukt hennes status til å håve inn flere millioner kroner.

Faren skal i tillegg ha booket flere konserter i Sør-Amerika til over 128 millioner kroner, uten hennes godkjennelse.

Ronald Fenty skal også ha prøvd å ta patent på navnet «Fenty», hevder Rihanna i et saksdokument TMZ har fått innsyn i.

Han ville etter alt å dømme bruke navnet til å starte en rekke butikker innenfor hotellbransjen.

SAKSØKER: Rihanna har nå gått til sak mot sin egen far, stemningen skal ha forandret seg betraktelig siden dette bildet med tatt i august, 2018. Foto: Planet Photos

Ignorerte datteren

Rihanna mener faren kapitaliserer på hennes berømmelse. Hun hevder at han fortsatt tjener penger på «Fenty Entertainment». Selv om hun har beordret han til å stoppe gjentatte ganger, skriver nettstedet at Ronald Fenty har ignorert datteren.

Ifølge saksdokumentene vil Rihanna ha en rettskjennelse mot sin far, som tilsvarer en oppreisning for de mulige skadene han har påført varemerket og et krav om at «Fenty Entertainment» skal opphøre.

TMZ opplyser at de har prøvd å få en uttalelse fra Ronald Fenty, men at han ikke har svart på deres henvendelser.