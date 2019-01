Selv om det har kommet inn flere tips til politiet etter NRK-serien «Gåten Orderud», setter ikke politiet i gang ny etterforskning av Orderud-saken, melder P4-nyhetene.

– Det er ting som kan undersøkes, men for at politiet skal gå inn og gjenoppta saken bør det komme inn noe helt konkret som vi mener kan være av betydning for spørsmålene som fortsatt er åpne, sier politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt til P4.

Natt til pinseaften i 1999 ble tre mennesker skutt og drept i kårboligen på Orderud gård.



Anne Orderud Paust og hennes to foreldre Kristian og Marie ble skutt flere ganger.

Alle ble også truffet av nakkeskudd som ble avfyrt på mindre enn fem centimeters hold.

I lagmannsretten ble Per Orderud og hans daværende kone Veronica Orderud dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Samtlige fire nekter for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av drapene i kårboligen. Påtalemyndigheten klarte aldri å føre bevis for hvem som løsnet skudd med to ulike pistoler inne i kårboligen.