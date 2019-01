R&B-rapperen R. Kelly, hvis egentlige navn er Robert Sylvester Kelly, har vært i hardt vær den siste tiden etter at Lifetime-dokumentarserien «Surviving R. Kelly» gikk på luften i USA i begynnelsen av januar.

I serien står flere angivelige ofre fram og anklager artisten for å ha begått overgrep mot dem, og serien har skapt en storm av reaksjoner mot ham.

Hashtaggen #MuteRKelly har begynt å få fotfeste i sosiale medier, og flere artister har offentlig beklaget for å ha samarbeidet med ham.

– Postet private bilder av offer

Nå har Faith Rodgers (21), ett av ofrene fra serien, gått ut og sagt at R. Kelly forsøker å hevne seg på henne etter at hun stod fram.

Sammen med sin advokat Gloria Allred holdt hun mandag en pressekonferanse der hun hevder Kelly skal ha publisert private bilder av henne på nettet og truet med å ødelegge ryktet hennes i et brev, melder CNN.

– Hvis Rodgers virkelig bryr seg om ryktet sitt burde hun melde seg ut av denne negative kampanjen, skal det blant annet ha stått i brevet Kelly skal ha sendt til henne.

Kellys advokat Steve Greenberg benekter at brevet stammer fra artisten, men CNN har fått tak i en kopi av brevet. Det later til å være signert av Kelly.

– Jeg viste ham tillit, og han brøt den tilliten. Etter at jeg innså hva jeg er verdt, visste jeg at jeg måtte forlate ham. Ingen kvinne skal trenge å bli hengt ut som offer, trakassert eller bli utsatt for hevnaksjoner fordi hun har sagt sannheten, sa Rodgers under pressekonferansen mandag.

TRUSLER: Faith Rodgers sammen med sin advokat Gloria Allred under pressekonferansen mandag. Hun hevder R. Kelly har kommet med trusler mot henne etter at hun stod fram med overgrepsanklager mot ham. Foto: Richard Drew/AP

Rodgers saksøkte Kelly i fjor, og hevder at han skal ha gitt henne alkohol, forgrepet seg på henne og smittet henne med en kjønnssykdom. Hun var 19 da de traff hverandre første gang, og de var i et forhold i omtrent ett år.

Ifølge Rodgers skal forholdet ha startet for å hjelpe henne å starte en karriere i underholdningsbransjen.

Flere tiår med anklager

Dette er dog ikke første gang det har kommet overgrepsanklager mot R. Kelly.

I fjor ble han anklaget for å ha begått grove seksuelle overgrep mot unge kvinner og jenter over flere tiår, noe som blant annet førte til at Spotify for første gang fjernet en artist fra sine spillelister.

Men han er aldri blitt dømt, og musikeren avviste anklagene også i fjor.

Men den nye dokumentarserien har nå ført til at Kelly er under etterforskning i Georgia. Statsadvokaten i Chicago har også gått ut og bedt ofre eller vitner om å melde seg, men har foreløpig ikke åpnet en etterforskning.