Tre barn fra Florida omkom mandag etter at de ved et uhell klarte å låse seg selv inne i en dypfryser, melder NBC.

De tre barna var ute og lekte i hagen utenfor huset i Live Oak, Florida da de klatret oppi fryseren som stod ute i hagen.

Moren til 4-åringen har fortalt til etterforskerne i saken at hun var ute i hagen og passet ungene, men gikk en kort tur inn for å bruke toalettet. Da hun kom ut igjen var ungene borte.

Hun vekket deretter bestemoren til de to andre barna som lå og sov i forkant av en nattevakt, og de begynte å søke gjennom huset og det ubebodde nabohuset, uten hell.

De to lette etter ungene i en halvtime før de åpnet lokket på fryseren. Der fant de alle tre ungene livløse. De begynte umiddelbart å forsøke gjenopplivning mens de ringte nødetatene.

Fryseren var ikke koblet til strøm, og det er antatt at barna døde som følge av luftmangel.

Sheriff Sam St. John i Suwannee sier til NBC at fryseren ikke er mer enn en meter høy, og er såpass liten at det ville være enkelt for en seksåring å åpne lokket og klatre oppi.

En undersøkelse av fryseren viste at et feste laget for å henge en hengelås på lokket hadde satt seg fast da ungene lukket lokket på fryseren, og dermed låst dem inne.

Ifølge sheriffen er det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.