Molde mener alvor.

Kort tid etter at det ble klart at de punger ut flere millioner for Eirik Ulland Andersen, tyder det meste på at romsdalingene er i ferd med å hente fjorårets Bodø/Glimt-kaptein Martin Bjørnbak til klubben.

Etter det TV 2 får opplyst skal en overgang til fjorårets sølvvinnere være nært forestående for 26-åringen

Går alt i boks, vil Molde i løpet av kort tid kunne presentere to meget sterke signeringer fra andre Eliteserie-klubber i Ulland Andersen og Bjørnbak.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Molde viser muskler på overgangsmarkedet.

– Jeg håper og tror vi får en langt mer spennende fight om gullet i 2019, og Molde bør absolutt være med å kjempe hele veien inn. Helt fra de hentet Eikrem tilbake i sommer har de gitt klare signaler på at de er lei av å ende opp mange poeng bak RBK, sier Mathisen.

Interesse over tid

At Molde har vært interessert i Bjørnbak, er ingen hemmelighet.



I fjor sommer skrev Avisa Nordland at Molde hadde lagt inn et bud med en totalramme på over åtte millioner kroner.

Den gang måtte Bjørnbak bli værende i Bodø/Glimt, men nå tyder det meste på at fjorårets Glimt-kaptein - som har kontrakt ut årets sesong - får lov til å prøve seg i Molde.

Jesper Mathisen er ikke i tvil om at Bjørnbak blir en solid forsterkning for Molde.

– Martin Bjørnbak har utviklet seg til å bli en av de beste midtstopperne i Eliteserien, og det blir veldig spennende å følge han i en større klubb med bedre medspillere. Slik Molde spiller får de nok utnyttet kvalitetene hans enda mer, og med Bjørnbak og Forren som midtstoppere vil det aldri være noe problem at du ikke har stoppere som er gode nok med ballen, sier Mathisen.

Martin Bjørnbak har vært en bauta for Bodø/Glimt siden han kom tilbake fra Haugesund i 2015. I fjor startet han 29 kamper i Eliteserien og scoret fire mål.