Det bekrefter operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt overfor TV 2 klokken 01.15 natt til onsdag.

Pårørende er varslet.

Politiet på Romerike opplyste i 07.25-tiden tirsdag morgen at de var på vei til en trafikkulykke på Årnes, der en fotgjenger hadde blitt påkjørt.

Kvinnen ble betegnet som kritisk skadet, og fikk først behandling av ambulanse på stedet før hun ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

Klokken 21.30 tirsdag kveld fikk politiet bekreftet fra sykehuset at kvinnen omkom av skadene hun pådro seg.

Politiet opplyste først at ulykken skjedde i et fotgjengerfelt, men dette viste seg ikke å stemme. Ulykken skjedde langs Hvamsvegen på Årnes, rett vest for Årnesbrua.

– Ulykken skjedde i vanlig veibane. Bilføreren er i 50-årene, det er ikke mistanke om rus, sa operasjonsleder Karianne Knudsen til TV 2 tidligere tirsdag.