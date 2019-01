Allerede før han kom inn i Det hvite hus, gjorde Donald Trump det klart at han ser på NATO som et forretningssamarbeid, der innsats og resultater måles i penger.

Under sin første opptreden i forsvarsalliansens hovedkvarter i mai 2017, unnlot han å understreke at USA står ved sine forpliktelser ved en krisesituasjon.

Han var mer opptatt av å uttrykke misnøye med de andre medlemslandenes innsats. Naturlig nok har Donald Trump, i likhet med sine forgjengere, vært opptatt av at USAs allierte må øke forsvarsbudsjettene sine.

Under NATO-toppmøtet i Wales i september 2014 vedtok medlemslandene en felles intensjonsavtale om å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP. At medlemmene ble enige om dette to og et halvt år før Trumps innsettelse, har ikke forhindret den sittende presidenten i å ta ansvaret for møteresultatet.

USA ut av NATO

Storavisen The New York Times har nå avslørt at Donald Trump ved en rekke anledninger har sagt at han ønsker å trekke USA ut av NATO. Kanskje ikke uventet fra en som gjentatte ganger har uttrykt at vennskap måles i dollar.

Men NATO handler egentlig om noe annet enn penger. Forsvarssamarbeidet handler om at man vet hvem man kan stole på, og hvem som kommer hvem til unnsetning hvis det smeller.

Her er det på sin plass å minne om at alliansens solidaritetsregel (artikkel 5), også kalt «alle for en-regelen» er kun utløst én gang i historien. Til fordel for USA etter Al Qaidas angrep på landet 11. september 2001.

Russisk agent

Men hva om det ikke er økonomien som får Donald Trump til å trekke verdien av et NATO-medlemskap i tvil? Hva om det handler om noe helt annet?

New York Times kunne nylig avsløre at da Trump sparket FBI-sjef James Comey våren 2017, ble det åpnet en etterforskning som så på mulighetene for at Trump jobbet på vegne av Russland. Den amerikanske presidenten ble mistenkt for å kunne være en russisk agent.

Det høres ut som en konspirasjonsteori for vill til å tro på. Men det er på det rene at Trump har et helt spesielt forhold til president Vladimir Putin. Washington Post har avdekket at presidenten har holdt tilbake informasjon fra sine møter med Putin fra sine aller nærmeste medarbeidere. Ved et tilfelle skal det amerikanske utenriksdepartementets tolk fått beskjed om ikke å nevne samtalenes innhold til noen i presidentens nærmeste krets. Det vekker oppsikt.

Putins våte drøm

Amerikanske politikere og kommentatorer spekulerer nå i om Vladimir Putin og Donald Trump har diskutert USAs NATO-medlemskap. Er det derfor det er så viktig for Trump at ingen får kjennskap til samtalenes innhold?



Et splittet og svekket NATO vil styrke Russland og Vladimir Putin. Så langt har Donald Trump behandlet Putin som om han er en fortrolig venn. Det bekymrer svært mange her i Washington D.C.



Spesialetterforskerens rapport er etterlengtet. Kanskje vil den bekrefte det mange frykter, at russerne har noe på den amerikanske presidenten som får ham til å gjøre som Putin ønsker. Men den kan også bidra til å avkrefte mistanken om at Trump er en russisk agent.