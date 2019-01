Det er klart etter avstemningen i det britiske parlamentet tirsdag kveld.

202 stemte for, mens 432 stemte nei.

​May trengte 318 stemmer for å vinne avstemningen.

Dermed har statsminister Theresa May gått på det største nederlaget i moderne tid, ifølge BBCs politiske korrespondent Nick Eardley.

Etter avstemningen fikk Theresa May ordet. Hun sa at det er klart at de folkevalgte ikke støtter avtalen.

Imidlertid sa hun at avstemningen ikke forteller noe om hva den støtter og ikke noe om hvordan man skal følge opp avgjørelsen folket tok i folkeavstemningen.

– EU-borgere her og britiske borgere i EU fortjener klarhet så snart som mulig, sa May.

Statsministeren har nå tre dager på seg før hun kommer tilbake til parlamentet for å redegjøre for hva som skjer videre. Statsminister Theresa May varsler at hun vil komme med en ny uttalelse på mandag om veien videre.

Labour-leder Jeremy Corbin varsler at han vil fremme et mistillitsforslag mot statsministeren. Han sier dette er det største nederlaget noen regjering har gått på siden 1920-tallet.

Utenfor parlamentet var flere tusen EU-tilhengere samlet. Der var det unison jubel da de hørte at Mays brexit-avtale ble nedstemt, forteller TV 2-reporter Kjetil Iden.

– De som står her håper at det som har skjedd i kveld kan være starten på en prosess som på sikt stopper brexit, for de som er her vil at Storbritannia skal bli værende i EU, sier Iden.

Det er uklart hva som blir konsekvensen av tirsdagens avstemning. Flere scenarier er mulige: