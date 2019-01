Det norske bilmarkedet er langt inne i sin største omveltning siden bilsalget ble frigitt 1. oktober 1960. Stikkordet er el-drift, først og fremst med batterielektriske biler, men også med ladbare hybrider. Den voldsomme salgsøkningen for elbiler de siste årene er i all hovedsak styrt av en rekke økonomiske fordeler for elbil-kjøpere.

Elbilene er fritatt for tyngende engangsavgift, og belastes heller ikke med moms.

Enn så lenge har de også kjørt gratis gjennom bomringer, hatt adgang til kollektivfelt og fri parkering på offentlige parkeringsplasser. En del av de siste fordelene er i ferd med å bli redusert, men fortsatt er totalsummen så stor at elbilslaget blomstrer.

I fjor var rundt fire av ti nye biler her i landet elbiler, og når man plusser på hybridene – både ladbare og fullhybrid – dekker alternative drivlinjer langt over 60 prosent av det norske nybilmarkedet.

Hva er bilen verdt om 3 år?

For alle importører og forhandlere som mangler gode elbilalternativer, har livet blitt svært mye tøffere med denne utviklingen. De som fortsatt stort sett leverer fossilbiler, må nå slåss om bare rundt 35 prosent av nybilkjøperne, siden resten satser alternativt i en eller annen form.

Denne utviklingen har skapt veldig stor usikkerhet i markedet, både blant bilkjøpere og bilforhandlere. Det er mildt sagt vanskelig å sette riktige restverdier ved leasing, fordi det er vanskelig å forutsi hvor mye innbyttebilen vil være verdt om tre år.

Utviklingen teknologisk går veldig fort, og det er vanskeligere å spå enn noen gang før.

Stadig flere privatleaser bil - dobling på to år

Abonnement som dekker nesten alt

Dette har ført til at det dukker opp nye former for bildeling og eierskapsmodeller.

En av de aller nyeste er nå i sluttfasen av et pilotprosjekt hos Kverneland Bil-forhandlere. Konseptet er utviklet av Santander, som er størst på bilfinansiering i Norge, i samarbeid med Kverneland Bil.

Det handler kort sagt om en abonnementsløsning, der fleksibilitet er et sentralt stikkord: Oppsigelsestid på en måned betyr i praksis at du som kunde kan leie bilen så kort tid som en måned, eller hvor lenge du faktisk ønsker: 7 måneder? 15? 42? Uansett er prisen eksakt den samme for måned nr. 42 som i måned nr. 1, og den dekker alt, unntatt drivstoff, bompenger og spylervæske.

Passer godt for brukte biler

Tilbudet har fått navnet SHFT (les shift), og startet 18. juni i fjor med at et 30-tall pilotkunder i Oslo-området ble invitert til å delta. En mediaomtale satte fart på interessen, og i dag har Santander en venteliste på mer enn 500 interesserte som gjerne vil vite mer om ordningen, mens mer enn 350 er klare til å skrive kontrakt så snart dette er mulig, forteller Trond Brakken i Santander til Broom.

– SHFT er utviklet for å gi et mer fleksibelt tilbud i et marked der utryggheten er stor. Mange kunder synes til og med en leasingperiode på tre år er et for langt perspektiv å binde seg for i dag. Man vil gjerne ha mer fleksibilitet. Noe helt nytt med SHFT er at det egner seg godt for nyere brukte biler, gjerne 3-4 år gamle. Da har bilene fortsatt garanti, de er nye og sikre og forutsigbare i drift. Men selvsagt kan systemet også brukes på nye biler. Dette er det opp til den enkelte forhandler å vurdere, sier Brakken,

Nå kan du forsikre deg mot leasing-smellen

Stor usikkerhet

– På denne måten åpner vi for nye kundegrupper, for eksempel unge familier som her kan få mulighet til å skaffe seg en nyere og bedre bil, uten at dette koster det hvite ut av øyet, fortsetter Brakken.

– Skal også SHFT bli en heldigital affære?

– Konseptet blir naturligvis tilgjengelig via nett og en egen app, men erfaringen vår er at kundene også gjerne vil snakke med noen. Vi opplever at analog kompetanse fortsatt er viktigere enn mange kanskje tror, og ser en stor mulighet hvis vi klarer å smelte sammen digital og analog kompetanse til en god kundeopplevelse.

– Hvor utfordrende er det at kunden her ikke eier bilen?

– Ikke så veldig. Mobilitets-behovene er i endring, og engstelsen for unødig store verditap er nok for mange større enn viktigheten av å skulle eie. Det er stor usikkerhet i dag om hva man skal velge, men med denne abonnementsløsningen tar vi bort denne usikkerheten, understreker han videre.

Ny måte å ha bil på

– Vi nordmenn vil gjerne føle eierskap til ting, men erfaringen i USA – der det finnes lignende konsepter – er at kundene definitivt føler eierskap til den bilen de abonnerer på, forteller Trond Brakken.

I USA vokser denne form en for bilhold raskt for tiden. Her er gjennomsnittlig leietid pr. kunde og bil rundt 10 måneder.

– Hvilken varighet på leie forventer dere her i landet?

– Noe lenger, kanskje rundt ett år, men dette vet vi av naturlige årsaker ennå lite om, svarer han.

Santander og Kverneland Bil har samarbeidet om utvikling av den nye løsningen. Til venstre Trond Brakken, Santander og til høyre Finn Jentoft, Kverneland Bil. Foto: Frank Williksen

Forsikring mot tilleggsregning

– Kunden vinner noe i forhold til risiko, redusert usikkerhet og fleksibilitet på tid, og systemet er helt nøytralt i forhold til bilmerker og drivlinje-typer, forteller Brakken.

– Betyr dette at tradisjonelle finansieringsmåter som leasing og billån er på vei ut?

– Nei, disse fortsetter som nå, og vi forventer at leasing vil fortsette å øke i popularitet.

– Hva skjer når bilen leveres tilbake – kan kunden vente seg en fet tilleggsregning slik det ofte har vært på leasing?

– Nei. Med SHFT vil vi følge leasing-regler ved tilbakelevering, og jeg understreker at gjennomsnittlig tilleggskostnad har vært beskjeden siden det kom nye retningslinjer fra Norges Bilbransjeforbund for noen år siden.

– Dessuten vurderer vi også å tilby kunder som ønsker dette en forsikring mot uvelkommen påkost i etterkant, slutter Trond Brakken.

Fast månedsleie hele perioden

Hvordan fungerer SHFT i praksis? Vi ba om tilbud på en 2018-modell Mazda3 med 120 hk bensinmotor, automatgir og Optimum utstyrsnivå.