Se verdenscupen i utfor fra Wengen lørdag på TV 2 og Sumo fra klokka 12.

Aksel Lund Svindal, og resten av fartsgjengen, er på plass i legendariske Wengen for å kjøre verdens lengste utfor.

Etter en nedtur i Bormio rett etter jul, varslet fartskongen at smertene i kneet bekymret ham. De siste ukene har han tatt det pent.

– Jeg har trengt denne tiden her, og fikk heldigvis trent noen dager i Italia. De var jeg veldig spent på, men det fungerte bra, og jeg er absolutt klar for Wengen, smiler 36-åringen.

Lærte av Bormio

I januar skal verdens raskeste alpinister gjennom tøffe løyper i Wengen, Kitzbühel og Garmisch. Like etter starter verdensmesterskapet i Åre, der Aksel Lund Svindal tok sine to første VM-gull i 2007.

Du har god historikk i Åre. Hvordan vurderer du muligheten for å droppe Kitzbühel?

– Oi, det håper jeg at jeg slipper å vurderer. Det mest sannsynlige er at jeg kjører Kitzbühel, men dropper Garmisch, som kommer rett før VM, sier Lund Svindal.

– Hele desember gikk veldig bra, og så kom isete Bormio som ikke passet for meg og kneet mitt akkurat da. Det lærte jeg av, og nå må jeg ha lavere terskel for å droppe renn, hvis jeg ser at forholdene ikke er på min side, legger han til.

– Smart av Aksel

TV 2s alpintekspert, Hans Petter Buraas, liker planen til Lund Svindal:

– Kitzbühel har kanskje rykte på seg for å være verdens tøffeste utfor, men er absolutt ikke det verste hvis forholdene er gode.

– Men å droppe renn før VM - mister du ikke da litt fart i kroppen?

– Nei, med tanke på kneet til Aksel tror jeg det er lurt at han kjører Wengen og Kitzbühel på rappen nå, også får han heller ta en liten pause inn mot VM, begrunner Buraas.