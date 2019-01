Trafikkfarlig bruk av mobiltelefon bak rattet har blitt et stort problem. Utrykningspolitiet (UP) har flere ganger slått alarm om mobilbruk som kan skape farlige situasjoner og ulykker.

Derfor har de også fokus på å stoppe sjåfører som driver med dette.

Noen nøyer seg ikke bare med å prate eller sende tekstmeleingerS heller. Å sende snap mens man kjører bil er dessverre heller ikke helt uvanlig. Men heldigvis ikke på den måten en mann i 20-årene gjorde i fjor sommer.

Klarte ikke å ta igjen bilen

Sunnfjordingen var ute på kjøretur og sendte en snapchat av speedometeret på bilen. Det viste en hastighet på 160 km/t!

Mottageren av snapen ble bekymret og varslet politiet. De rykket ut og fulgte etter bilen over en strekning. Men til tross for at politiet kjørte i mellom 150 og 160 km/t i timen, klarte de ikke å ta igjen den unge sjåføren.

Han ble senere funnet på hjemstedet sitt og arrestert.

Mads ble lei av råkjøring forbi gården sin...

Svært mange er nærmest avhengig av smarttelefonen sin. Og da kan det være lett å glemme seg bak rattet... Foto: Scanpix.

Straffeskjerpende

Nå har han vært i retten og det endte med at han ble dømt til fengsel i 30 km/t, for flere brudd på veitrafikkloven.

I tillegg mistet han førerkortet for to år.

– Det er straffeskjerpende at han sendte bilde av speedometeret sitt, sa aktor Erling Melvær i retten, ifølge NRK som er en av dem som har dekket saken.

18-åring hadde førerkort i to dager

Opp i 270 km/t

Saken ligner for øvrig en fra Nordland i fjor. Her pågrep politiet en ung sjåfør som hadde filmet seg selv i hastigheter helt opp i 270 km/t, for så å legge ut flere videoer av råkjøringen på sosiale medier.

– Det er snakk om en ung mann under 20 år, sa operasjonsleder Fred Leirvik ved Nordland politidistrikt, til TV 2 den gangen.

Den unge sjåføren filmet seg selv på ulike veistrekninger, blant annet E6 ved Mo i Rana.

