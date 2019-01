Ifølge en epost som er gått ut til alle ansatte i NRK Nyheter og som Medier24 har fått tilgang til, ligger hotellet i nabobygget til leilighetskomplekset der NRKs Afrika-korrespondent Ida Dahlback bor.

Både Dahlback og fotograf Robert Lutta var i leiligheten da angrepet startet. De er i god behold, heter det i eposten.

– Bygget ristet

Dahlback sier til NRK.no at det plutselig kom et stort smell og at bygningen ristet.

– Vi forstod ikke hva som skjedde og løp ut. Det kom en masse mennesker løpende fra Dusit-hotellet som var under angrep, forteller hun.

Selvmordsbomber

Minst fem personer er drept i angrepet, ifølge AFPs fotograf. Ubekreftede meldinger antyder langt høyere dødstall. Mange gjester på luksushotellet ble alvorlig skadd av en selvmordsbomber i hotellets lobby. Seks av sju etasjer i bygningen skal være sikret tirsdag kveld.

– Angrepet var en koordinert operasjon som inkluderte en selvmordsbombe i lobbyen i hotellet, sa Joseph Boinett, den nasjonale politisjefen i Kenya, i en TV-sendt uttalelse.

Terroristgruppe står bak

Dusit-komplekset i bydelen Westlands nord i Nairobi huser foruten luksushotellet DusitD2 flere kontorer og banker. Spesialstyrker har jaktet på angriperne, som har befunnet seg inne i hotellet.

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet.

