Fulham bekrefter at de har signert Ryan Babel på en kontrakt ut denne sesongen.

32-åringen spilte i Liverpool fra 2007 til 2011, før han gikk til Hoffenheim, Ajax, Kasimpasa, Al Ain og Deportivo La Coruña.

De to siste sesongene han han spilt i Besiktas, der han har spilt seg inn i den nederlandske landslagsvarmen igjen.

– Førsteinntrykket mitt av klubben er bra og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Babel til sin nye klubbs nettsider.

Fulham ligger på 19. plass i Premier League med fem poeng opp til trygg grunn.

– Jeg har definitivt tro på at Fulham kan holde seg oppe. Det er en av grunnene til at jeg er her. Jeg ønsker å hjelpe til med at det skjer. Jeg er klar til å sette i gang, sier Babel.

Fulham-direktør Tony Khan gleder seg over den ferske signeringen.

– Ryan har utmerket seg både på klubb- og landslagsnivå, og vi ønsker hans erfaring velkommen når vi ønsker å styrke stallen inn mot siste halvdel av sesongen, sier Khan.

– Ryan scoret 15 mål i alle turneringen forrige sesong, og han er ønsket av vår manager (Claudio Ranieri). Claudio og jeg er trygge på at Ryan vil være godt for ham og det vil være bra for troppen, sier Fulhams fotballdirektør.

Første kamp kan bli hjemme mot Tottenham førstkommende søndag.