Harry Kane pådro seg en skade i venstre ankel under søndagens kamp mot Manchester United, og Tottenham bekrefter nå på sine nettsider at det dreier seg om en leddbåndskade.

Klubben melder selv at det er forventet at stjernespissen vil være i trening igjen tidlig i mars.

Dermed går Kane etter alt å dømme glipp av begge Champions League-oppgjørene mot Dortmund.

Ligacupsemifinalen mot Chelsea ryker også, og han går etter alt å dømme glipp av London-duellene mot Chelsea og Arsenal i Premier League.

At Heung-min Son i tillegg har reist for å spille i Asiamesterskapet gjør det hele ekstra kinking for Nord-London-laget.

– Skader er en del av gamet, men det er ikke mange lag som er så avhengig av én spiller som Tottenham er av Kane. At Son forsvinner i tillegg gjør at timingen er ekstra dårlig, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Offer for sin egen suksess



Ubeleilig er det også med tanke på et brutalt kampprogram i tiden som kommer.

– Med unntak av denne uken er det midtukekamper hele veien, så det er tøffe og utfordrende tider. Det skal godt gjøres å opprettholde de gode resultatene de har hatt. Man blir litt offer for sin egen suksess når man er videre i alle turneringer, mener Thorstvedt.

Eksperten blir ikke overrasket om dette får klubben til å gjøre en januarhandel.

– Det kommer an på. Det er også snakk om at Llorente skal dra, og hvis han forsvinner kan det være de tenker at de skal bruke penger. Jeg tror dette øker sjansen for det, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Tror på topp fire



Thorstvedt har ikke hatt tro på at klubben kunne hente Premier Leage-tittelen denne sesongen, men han har fortsatt troen på at Spurs kvalifiserer seg til Champions League-spill også neste sesong.

– Jeg har aldri sett det som realistisk, og stallen som City og Liverpool har er klart bedre. Det blir tøft, men jeg har tro på at topp fire er noe de uansett kan greie. Noe ligamesterskap tror jeg ikke på, sier han.