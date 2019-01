– Jeg følte vi kun fikk en oppramsing av hva Stabæk har ment tidligere, det var ingen svar i det hele tatt. En trist affære, beskriver Nikki Schei fra MDG etter tirsdagens formannskapsmøte i Bærum kommune.

Schei hadde bragt frem et spørsmål rundt forvaltningen av øremerkede penger til Stabæks gatelag. Dette i etterkant av at fotballmagasinet Josimar før jul publiserte en artikkel hvor de sådde tvil om midlene gikk til det de skulle.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog vedtok i starten av januar at saken skulle undersøkes av rådmann Erik Skjelstadli. Tirsdag ettermiddag ble konklusjonen lagt frem:

«Rådmannen er tilfreds med de utdypende og forklarende svarene Stabæk fotball har gitt. Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmidlene til Gatelaget.»

– Man har ikke svart på spørsmålene. De blir bare hengende. Det er trist for Stabæk og det er trist for gatelaget, mener Nikki Schei etter å ha hørt rådmannens konklusjon.

Helt den samme følelsen sitter ikke Stabæks daglige leder igjen med.

– Jeg er veldig fornøyd og ikke overrasket over konklusjonen. Vi har hatt en tett dialog med kommunen og er veldig glad for at det var så tydelig som det var, sier daglig leder Jon Tunold som selv fulgte konklusjonen i Bærum rådhus.

Baneleie er mer enn baneleie

I Josimars artikkel kom det frem at Stabæk hadde budsjettert med 390.000 kroner i baneleie for gatelaget som trener én time, to ganger i uken, på halv bane.

– Hvordan kan du forklare at gatelaget belastes nesten 400.000 kroner i baneleie?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere dette utover at det er en underdekning der på 200-300.000 som dekkes av Stabæk fotball. Så du kan trekke fra det slik at beløpet blir betydelig lavere. Dette har vært en måte vi har beregnet det på siden vi startet prosjektet, og har vært helt åpne på det med kommunen.

Tunold legger deretter til at «baneleie» ikke bare er «baneleie».

– Baneleie inkluderer også bruk av garderober, kontorer og vask. Det er veldig mye annet som ligger rundt det. Ikke bare timene de bruker på banen. Det er ikke slik at vi har sendt en regning til kommunen på 390.000 kroner til kommunen på baneleie, den er reelt sett mellom 100.000 og 150.000 kroner. Noen mistenker oss for at det er måten vi drifter et A-lag på. Men det er det ikke, sier Tunold og legger til at det er både skuffende og sårende at noen tenker i de baner.

– Kreativ bokføring

Denne forklaringen kjøper likevel ikke Nikki Schei.

– Foreløpig så kaller jeg dette kreativ bokføring og det overrasker meg at man ikke går inn og ser på de faktiske tallene og ser hva som ligger bak de.

– Så du kommer ikke til å gi deg?

– På ingen måte - jeg har bedt om svar og må vente å få de, sier han​.