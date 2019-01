D-dag i Storbritannia: Ingen vet hva som skjer om May får nei

Utenfor parlamentet i Westminster var det tirsdag ettermiddag fullt av EU-tilhengere som vaiet med EU-flagg. De har demonstrert dag etter dag utenfor parlamentet i et forsøk på å påvirke politikerne.

– De ønsker at denne avtalen May har fremforhandlet skal stemmes ned og man skal få en ny folkeavstemning som kanskje ender opp med at Storbritannia ikke går ut av unionen, forklarer TV 2-reporter Kjetil Iden.

Brexit-motstanderne er også representert. De har med seg en slags frihetsklokke som de ringer med.

– Ingen vet hva som skjer

Britene er både bekymret og urolig over hva som kan komme til å skje, sier Iden.

– Usikkerheten er så stor at ingen vet hva som skjer dersom slik mange tror at Mays avtale blir stemt ned i Underhuset i kveld. Theresa May har selv sagt at hun raskt vil svare på det som skjer i dag, uansett utfall, så det kan tyde på at i løpet av kvelden får vi en pekepinn på hva som skjer i de nærmeste dagene også, sier han.

Klokken tikker

Tirsdag er det 73 dager til Storbritannia skal være ute av EU.

I to og et halvt år har Theresa May jobba for å få på plass en avtale som er minst mulig smertefull, og tirsdag kveld skal parlamentet stemme ja eller nei.

Blir det ja, går det mot en kontrollert utmelding 29. mars. Et nei vil derimot føre til uvisshet og flere mulige scenarier:

Det kan bli snakk om en reforhandling av brexit-avtalen

Det kan bli nyvalg i Storbritannia

Det kan bli en ny folkeavstemning

Det kan reises mistillitsforslag mot Theresa May

Landet kan gå mot en såkalt hard brexit – at Storbritannia forlater EU uten noen avtale

Vanskelig grensespørsmål

Ingen forventer at Theresa May skal få flertall for sitt brexit-forslag. Spenningen ligger i hvor stort nederlaget blir.

Om stemmetallet ikke blir altfor ille sett fra Mays ståsted, kan det hende statsministeren fortsatt har forhandlingsrom og kan gå nye runder i Brussel i et forsøk på å snekre sammen en avtale som får flertall. Blir nederlaget stort, vil det gi betydelig styrke til de som ønsker at May trekker seg.

– Vi vet at Labour antakelig kommer til å fremme mistillitsforslag mot regjeringen, sier TV 2-reporter Tonje Iversen i London.