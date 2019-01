Mesut Özil er ute i kulden i Arsenal. Mot West Ham lørdag valgte manager Unai Emery å utelate sin best betalte spiller. Han forklarte det med en taktisk begrunnelse.

Özil har ikke uttalt seg om vrakingen, men mandag la tyskeren ut et bilde på sosiale medier fra trekningsfeltet med teksten: «Uansett hva som skjer, så må det jobbes».

Den tidligere Real Madrid-spilleren har til sammen 80 millioner følgere på sosiale medier. Arsenal har om lag 60 millioner.

– Akkurat det er et bilde på en oppfatning jeg har om at i dag er spillerne større stjerner enn laget. Tidligere holdt spillere på litt i det stille og var ikke så synlige, mens laget var det store, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Özil er Arsenals soleklart best betalte spiller med om lag 3,8 millioner kroner i ukelønn. Kontrakten varer til 2021 og ble skrevet under i fjor vår.

Pogba-parallell

Emery har gjort det klart at Arsenal ikke har råd til å kjøpe spillere i januar. Skal det hentes inn noen nye spillere, må de signeres på låneavtaler.

– Det er et stort problem at Özil er Arsenals soleklart best betalte spiller. De har høy lønn på alle, men det er et stort sprang til Özil på 350.000 pund.

– Jeg synes det minner om situasjonen med Paul Pogba og José Mourinho, der de har en spiller som er den klart største stjernen og den best betalte på en lang kontrakt. Det blir et kjempeproblem. Hvem vil kunne kjøpe ham og gi ham den lønnen? sier Stamsø-Møller.

I Manchester United havnet rekordkjøpet Pogba på kollisjonskurs med manager Mourinho. Etter at Mourinho ble sparket har Pogba storspilt.

Morley: – Verste følelsen

Özil har vært inn og ut av Arsenal-laget denne sesongen, i tillegg til at han har slitt med sykdom og småskader. Senest i desember glitret han på banen.

– Når de vinner og har en fin rekke med kamper, er det ingen som sier noe. Så fort de taper, kommer spørsmålene om hvorfor lagets beste spiller og best betalte spiller ikke er i troppen, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

– Å være helt ute av troppen som fotballspiller – og det har jeg opplevd – er den verste følelsen i verden, uansett hvor mye du tjener. Du trener hele uken, men får ikke spille kamp, sier den tidligere West Ham-angriperen.

Arsenal, som har tapt tre av sine seks siste kamper, ligger på femteplass i Premier League med seks poeng opp til Chelsea på fjerdeplass.

– Mulig å få det til bedre

Engelske tabloidaviser melder Emery ønsker å selge Özil i løpet av overgangsvinduet for å få tak to nye spillere.

Samsø-Møller mener Arsenal hadde hatt bruk for Özil på banen.

– Når laget ikke er bedre, sier TV 2-eksperten, og fortsetter:

– Kampplanen mot West Ham var bra, men den ble ikke utført bra nok. De manglet kreativitet. Hvem er den soleklart mest kreative i Arsenal? Özil. Tenk så fryktinngytende med Özil bak Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang. Det må være mulig å få det til bedre enn det Emery gjør nå.