Petter Katastrofe sammenligner VGs anmelder med et egg etter låtslakt

Lørdag var det premiere på årets sesong av det folkekjære programmet «Hver gang vi møtes» på TV 2.

Det har stormet rundt artisten Petter «Katastrofe» Kristiansen etter at han fremførte hans versjon av MGP-klassikeren og nasjonalskatten «La det swinge».

Reaksjonene kom etter at blant annet VGs anmelder, Tor Martin Bøe, slaktet låten ved å kalle tolkningen som en dårlig revyvise.

Også «russebusspinlig» og «idiotisk» er ord som ble brukt i anmeldelsen fra VG-journalisten.

På sosiale medier var stemningen derimot en helt annen. Flertallet hyllet låten, og skrev at de fikk seg en god latter av den nye versjonen.

– Jeg liker godt den gode gamle, men denne synes jeg var bare helt fantastisk. Fikk en god latter så fortsett med dette vi lever ikke på 1700-tallet, skrev én på Facebook etter opptredenen lørdag.

Slår tilbake

Søndag publiserte «Katastrofe» et bilde av VG-anmeldelsen med følgende bildetekst:

«Og med det var første program overstått! <3 Link til låt i BIO»

Nå kommer artisten fra Fredrikstad igjen med et stikk til anmelderen. I det nyeste innlegget poserer han med et egg og skriver:

«Lik hvis du tror dette egget har mer humoristisk sans enn VGs Tor Martin Bøe».

Til TV 2 forteller artisten at det slettes ikke er noen vonde baktanker med innlegget, og at han håper folk tar det med et glimt i øyet.

– Jeg hadde fått med meg en del skriverier om et egg som hadde satt verdensrekord. Jeg skulle koke et egg den kvelden, og da tenkte jeg at det egget var morsommere enn Tor Martin Bøe. Så da spurte jeg følgerne mine om dette, forklarer han.

Egget han referer til er bilde av egget som dyttet Kylie Jenners fødselsnyhet av tronen som det mest likte innlegget på Instagram tidligere denne uken.

– Ikke dårlig stemning

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe hadde ikke fått meg seg innlegget til artisten da TV 2 kontaktet ham tirsdag kveld. Han forteller at det er ikke dårlig stemning mellom ham og artisten.

– Det er kjekt at han er så opptatt av meg at han bruker tid på meg tre dager etter at sangen var ferdig, forteller han til TV 2.

Etter anmeldelsen har Petter uttalt at han ikke bryr seg om anmeldelsene, og at han skriver låter med en humoristisk tilnærming og et glimt i øyet.

Bøe sier på sin side at det ikke er humoren man diskuterer her, men like mye hvorvidt en slik låt passer inn i et familieprogram i beste sendetid.