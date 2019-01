Tirsdag gikk startskuddet for VM-året 2019 for det norske kvinnelandslaget. Med seg til La Manga har landslagssjef Martin Sjögren 23 spillere.



Men flere av Norges største stjerner mangler.



Ada Hegerberg har for lengst gitt beskjed om at hun ikke vil spille med flagget på brystet.



Dessuten mangler blant andre Isabell Herlovsen.



Uten mulighet til å påvirke særlig, har landslagssjef Martin Sjögren igjen kommet i en situasjon der han ikke kan bruke et opplagt spissalternativ på det norske landslaget.



​En konflikt mellom Isabell Herlovsen og Vålerenga gjør at «Issa» er uaktuell for landslaget. Så prekær er situasjonen, at landslagsspissen truer meg å legge hele karrieren på hylla.

Med andre ord: Norges to mest fremtredende spisser de siste årene, er ikke aktuell for spill på landslaget et halvår før VM braker løs.

– Det er klart at jeg som landslagssjef vil ha tilgang til de beste spillerne. Nå har vi en situasjon der to av våre spillere ikke er tilgjengelig. Det er ikke optimalt. Men jeg håper virkelig at det løser seg med Isabell. Ada vet vi er ute, men Isabell håper jeg det løser seg med, sier Martin Sjögren til TV 2.

– Er det ødeleggende for landslaget at situasjonen er som den er?

– Situasjonen er jo som den er. Vi kan ikke legge så mye energi i det. Jeg håper som sagt at det ordner seg med Isabell, og at hun blir en av våre VM-spillere, sier Sjögren.

– Men hvis det skulle gå så langt at vi ikke får med «Issa» til VM, så må jo andre ta ansvar. Det kan bety litt på strukturer og sånt i laget, men i de banene tenker jeg ikke foreløpig, sier Sjögren.

Skal diskutere VM-målet på La Manga

Kvinnelandslaget er nå på plass på La Manga, der man skal spille to kamper. Den første mot Skottland torsdag og den andre mot Canada neste tirsdag.

– Det blir et spennende og utfordrende år, så det er godt å komme i gang med forberedelsene. Vi føler vi har kommet oss ganske langt med denne gjengen. Det har skjedd mye på kort tid. Men vi skal gjøre det vi kan for å gjøre sakene våre enda bedre, sier Martin Sjöberg.



I tillegg til fotballøkter og kamper, skal landslaget sammen bli enig om en målsetting til sommerens fotball-VM.

– Jeg kommer ikke til å si noe om målet vårt enda. Det skal vi jobbe med her på La Manga. Så skal vi komme fram til en målsetting som kjennes både relevant og realistisk, sier Martin Sjögren.