Sør-øst politidistrikt må nedbemanne 50 personer

Saksbunken bare vokser

Når det er for lite penger til drift, får det konsekvenser for kompetanse og investeringer. Bolstad sier at de blant annet ikke kan oppgradere eldgamle kjøretøy.

– Vi sliter veldig når pengene ikke strekker til alt vi er pålagt å gjøre. Når vi hele tiden får pålegg om hva som skal gjøres, innenfor gitte frister, betyr det at vi må gjøre mindre av andre ting. Det er aldri blitt bevilget mer penger til politiet enn nå, men det er heller aldri blitt krevd så mye av oss. Uansett hvor mye vi gjør, så vokser bunkene med saker. Det er en fortvilet situasjon, sier Bolstad.

Fagforbundslederen får tydelige tilbakemeldinger om at stadig flere av hans 17.000 medlemmer blir stadig mer frustrerte.

– Når det blir færre hoder som skal løse problemene, er man nødt til å nedjustere forventningene rundt hva norsk politi skal få til. Alle må springe fortere og folk rekker ikke over de oppgave de er blitt satt til å løse. Dette sliter selvsagt på folk når det pågår over tid. Det går mer og mer på helsa løs for oss alle, sier Bolstad.

Intet lys i tunnelen

Bolstad sier at situasjonen har ført til at det nå er helseskadelig arbeidsmiljø flere steder i landet. Hovedverneombud Lars Olav Melkild i Møre og Romsdal vurderte nylig å stenge hele etterforskningsavdelingen ved Molde politistasjon, fordi staben er så hardt presset at det er helseskadelig å jobbe der.

– Når det gjelder etterforskning bryter norsk politi hele tiden sine egne frister for hvor lang tid som skal brukes. Jeg tror Erna Solberg ønsker å styre et demokratisk land der folk skal føle seg trygge. Men slik situasjonen er nå, er det dessverre ikke slik, sier han.

Alle politiansatte er klare på at dersom de skal jobbe forebyggende for å forhindre kriminalitet, må de være tilstede. Men slik situasjonen er nå har de ikke ressurser til å være der det skjer.

– En av konsekvensene ser vi nå i Oslo, der gjengkriminaliteten får blomstre. Når politiet ikke får jobbe forebyggende, får det kriminelle miljøet jobbe i fred og kan dermed vokse, sier han.

Bolstad ser heller ikke noen lys i tunnelen, da hele politiet har store og tunge økonomiske etterslep.

– Det blir som om du får utbetalt 50.000 hver måned, men har faste utgifter på 60.000. Da går du kraftig i minus hver måned og klarer aldri å hente deg inn igjen, sier Bolstad.

Bryter tidsfrister

Riksadvokatens undersøkelse bekrefter Bolstads ord. Politiet bryter tidsfrister i alvorlige voldssaker.

Bare 43 prosent av alle alvorlige voldssaker etterforskes ferdig av politiet innen tidsfristen på 90 dager, viser en undersøkelse Riksadvokaten gjennomførte i november i fjor - der det ble sett på kvaliteten på politiets arbeid, etterforskning og oppfølging av alvorlige voldssaker.

Men det er store regionale forskjeller. I Oslo og i Øst politidistrikter var bare 30 prosent av voldssakene etterforsket innen fristen. I Sør-Øst politidistrikt var 78 prosent av disse sakene avgjort i løpet av 90 dager.

– Det er all grunn til å vurdere nærmere hva som er årsaken til de individuelle forskjellene mellom distriktene, skriver Riksadvokaten i rapporten.

I en kommentar til rapporten svarer Politidirektoratet at det ikke er tilfreds med hvordan fristsakene blir løst. Det trekkes også fram at det i enkelte politidistrikter har vært en markant økning i antall voldssaker.

– Politiets straffesaksportefølje har dessuten endret seg, slik at vi nå har mange komplekse saker å jobbe med, for eksempel overgrep mot barn. Dette utfordrer kapasiteten. Vi jobber med å få ned saksbehandlingstiden, sa avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet da.