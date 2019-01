Blir opptrekker for Cavendish i proffdebuten

– Rasmus skal være der i finalen for Cavendish, forteller sportsdirektør Rolf Aldag når vi møter ham i Spania.

I den vinterstille feriebyen Calpe er Fossum Tiller på treningssamling foran sitt aller første proffritt, Vuelta a San Juan i Argentina i natt.

– Å kjøre for en rytter som ham blir veldig stort. Samtidig krever det litt ekstra av oss som drar ned. Jeg er veldig spent. Det blir kult, lærerikt og litt skummelt, sier 22-åringen om den spesielle debuten - som også har vært omtalt hos procycling.no.

Temperamentsfull

Cavendish er ikke bare en av tidenes beste spurtere, han er også kjent for sitt eksplosive temperament - som både kan gå utover rivaler og lagkamerater.

– Jeg tror Rasmus vil få en bratt læringskurve. Enten blir det veldig bra for ham, eller så blir det en vond opplevelse. Hvis det ikke funker så vil han få høre det fra Cavendish. Han er kjent for å gi skarpe tilbakemeldinger, forteller TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad.

Dimension Data har imidlertid troen på den norske unggutten, som ble hentet til laget fra Joker-Icopal i vinter. De mener at han kan rydde vei for en Cavendish som både jakter seier, men som også jobber for å få karrièren tilbake på skinner.

– Testresultatene viser at Rasmus er supersterk. I tillegg er tilbakemeldingene fra Gino van Oudenhove (sportsdirektør i Dimension Data, som tidligere var i Joker-Icopal) at han vil takle en slik opptrekksrolle. Dette er også et ritt som er fint å bruke til å kjenne litt på nivået. Her er ikke konkurransen så tøff og presset ikke så stort, forteller Aldag.

-Et beist

Mads Kaggestad mener at gullvinneren fra NM i 2017 vil passe perfekt til oppgaven.

– Han er et beist av en sykkelrytter. Han er som en panservogn som vil brøyte seg frem. Bare synet av ham vil få folk til å skygge banen, mener Kaggestad.

Mens Fossum Tiller har tilbragt store deler av desember og januar i Spania, sammen med Edvald Boasson Hagen, så har Cavendish ladet opp til sesongen i USA.

– Jeg har ikke snakket så mye med ham ennå. Vi møttes under treningsleiren i Sør-Afrika i slutten av november, men da var hele laget samlet, og det var vanskelig å bli kjent med alle. Det blir litt lettere når vi kommer til løp. Da håper jeg vi skal bli bedre kjent, forteller Fossum Tiller.

Deler rom med Boasson Hagen

Han har hatt en god treningsvinter og gleder seg til å komme igang med sesongen.

– Den største forskjellen blir nok nivået. Tempoet er høyere og posisjonskampen er tøffere. Men det er uansett bare sykkel vi holder på med, så noen enorm forskjell er det uansett ikke.