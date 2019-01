Se Manchester United-Brighton lørdag fra 15.30 (kampstart 16.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Ole Gunnar Solskjær var ikke fremmed for å skrive historie på banen, som da han avgjorde Champions League-finalen i 1999. Nå er han i gang med å skrive historie som manager.

Da dommer Mike Dean blåste i fløyta for siste gang i det elleville oppgjøret mot Tottenham forrige helg, bekreftet han samtidig Solskjærs plass i Manchester Uniteds historiebøker. Aldri før har en Manchester United-manager vunnet sine seks første kamper i toppdivisjonen i sjefsstolen.

Men det er ikke bare internt i Manchester United Solskjær allerede er blitt historisk. Han ble også den første manageren i Englands fotballhistorie til å vinne sine fem første kamper med en margin på to mål eller mer. Den gamle rekorden var på tre kamper.

Den rekken stoppet mot Tottenham, da stillingen var 1-0 da dommeren blåste av.

Kan ta ny rekord

Lørdag står en ny rekord for fall, når Manchester United tar imot Brighton hjemme på Old Trafford. Da kan Solskjær ta sin sjette strake Premier League-seier siden han tok over klubben, en bragd kun Pep Guardiola og Carlo Ancelotti har klart før ham.

På veien har Solskjærs United slått Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle og Tottenham, og TV 2s fotballekspert Petter Myhre er imponert over starten Solskjær har fått.

– Den kunne jo ikke vært bedre. Den har han fått maks ut av. I de fire første kampene var de også det klart beste laget, men mot Tottenham var de heldige i andre omgang.

– Men det er jo lov å ha flyt også, det må man jo ha. Det gjelder andre managere som lykkes også.

Eksperten mener likevel man ikke skal se seg blind på slike statistikker.

– Jeg er ikke så opptatt av sånne statistikker. De sier ikke så mye om kampbildet, motstandere, skader og lignende.

Overkommelig motstand

Statistikken taler for Solskjær-seier også lørdag ettermiddag. Manchester United har møtt Brighton to ganger på hjemmebane, og aldri tapt. I de siste fire møtene mellom lagene på Old Trafford har United heller ikke sluppet inn mål.

Etter kampen mot Brighton møter Manchester United overkommelig motstand i Premier League i Burnley, Leicester og Fulham før hjemmemøtet mot Liverpool 24. februar. Myhre mener mulighetene er gode for at Solskjærs seiersrekke kan holde helt til den kampen.

– De er favoritter i alle kampene før Liverpool-kampen. Med den flyten de er inne i, og med spillet de har vist, så er det veldig gode muligheter. Det hadde vært en fantastisk inngang til møtet med Liverpool, sier Myhre.

Se Manchester United-Brighton lørdag fra 15.30 (kampstart 16.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!