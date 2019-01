Påtalemyndigheten ønsket å få NOKAS-raner Metkel Betew (40) og Bandidos-toppen Lars Harnes (50) dømt til lange forvaringsstraffer på 18 og 14 år.

Politiet mener at de to planla og deretter forsøkte å livet av Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i Oslos underverden.

De har ment at Betew bestilte drapet, og at det var Harnes som skulle utføre attentatet.

Seks ganger i løpet av sommeren 2015 oppsøkte Harnes garasjen til Imran Saber på Sinsen i Oslo. Han var ikledd nylonstrømpebukser på over- og underkroppen, plastikkhansker på hendene og finlandshette på hodet.

I tillegg var han bevæpnet med en pistol med påsatt lyddemper.



FRIKJENT: Retten har ikke funnet det bevist at NOKAS-raner Metkel Betew planla og deretter forsøkte å drepe Imran Saber. Foto: NTB Scanpix

– Skulle bare skremme

Harnes har forklart at han skulle skremme Saber, men at han aldri hadde til hensikt å ta livet hans.

«Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det ikke bevist at Harnes sine kjøreturer til garasjeanlegget i Sinsenveien var et underliggende tema i samtalene mellom Betew og Harnes. Det foreligger heller ikke andre opplysninger som tilsier at de to var blitt enige om at Saber skulle drepes», heter det i dommen fra lagmannsretten.



Også i tingretten ble både Betew og Harnes frikjent for drapsforsøk. De ble imidlertid dømt for henholdsvis narkotikalovbrudd og våpenoppbevaring.

Metkel Betew fikk fem år og fire måneders fengsel, og denne straffen blir stående. Han må sone ferdig denne straffen før han slipper ut.

Harnes anket imidlertid hele tingrettsdommen videre til lagmannsretten, der han tirsdag ble dømt til elleve måneders fengsel for brudd på våpenloven. Etter å ha sittet tre og et halvt år i varetekt, kan han trolig løslates innen svært kort tid.

Begjærer han løslatt

Bandidos-toppens forsvarer, Øyvind Bratlien, sier til TV 2 at han vil begjære klienten sin løslatt fra Skien fengsel umiddelbart.

Forsvarer Øyvind Bratlien vil begjære Lars Harnes løslatt umiddelbart. Foto: NTB Scanpix

– Det er helt fantastisk at han ble frikjent. I flere år har vi argumentert for å få ham løslatt, og det er skremmende at han har blitt sittende så lenge i fengsel, sier Bratlien.

Statsadvokat Geir Evanger hadde ikke rukket å lese dommen da TV 2 snakket med han tirsdag ettermiddag.

– Det er ikke så mye å si. Vi konstaterer at retten vurderer bevisene annerledes enn oss, sier han.