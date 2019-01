Det skriver Aftenposten tirsdag.

Vegvesenets eget forslag til omorganisering ble oversendt Samferdselsdepartementet klokken 14 tirsdag. En time senere holdes et allmøte hos Vegvesenet på Bryn i Oslo hvor de ansatte skal orienteres, melder avisen.

Av dagens 7824 ansatte skal 1650 stillinger kuttes.

I en Twitter-melding presiserer Vegvesenet at ingen ting tyder på at det blir oppsigelser i «nye» Vegvesenet. De 1650 skal overføres til fylkeskommunene som følge av Regionreformen, som gjennomføres i løpet av 2020 og 2021.

I sin anbefaling om den nye organiseringen av Vegvesenet uttaler veidirektør Terje Moe Gustavsen at Vegvesenet går inn i en ny og spennende epoke.

– Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, sier Moe Gustavsen i en uttalelse på Statens vegvesens nettside.

Kjernen i den nye modellen er at Vegvesenet går bort fra regionmnodellen og innfører en funksjonsmodell som består av divisjoner.

– Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sier Terje Moe Gustavsen.