Team Sky-lege må forklare seg foran domstol etter nye og alvorlige dopinganklager

Endret forklaring - og ga ut bok

Anklagene om bestillingen og den planlagte bruken av testosteron stammer fra hendelser i 2011.

Freeman skal 16. mai 2011 ha bestilt 30 pakker med testosterongel til velodromen i Manchester (hovedkvarteret til Team Sky og British Cycling) fra selskapet Fit4Sport. 18. mai skal så Freeman ha «løyet», da han nektet å ha lagt inn bestillingen og sagt at det må ha vært en feilbestilling.

Freeman skal deretter ha kontaktet en ansatt i selskapet for å få tilsendt en bekreftelse på at bestillingen var sendt feil, at testosterongelene var returnert, og at innholdet var blitt ødelagt. Freeman skal ha visst at «dette ikke skjedde», hevder GMC, men viste likevel frem e-posten selv om han «visste at innholdet i den ikke var sant».

I et intervju med Det britiske antidopingbyrået (UKAD) i 2017 innrømmet han så å ha bestilt testosterongelene, men hevdet da at det var tiltenkt for bruk på ansatte - og altså ikke utøvere.

Disse påstandene hevder GMC er «ikke sanne».

I ettertid har Freeman latt være å stille opp i en rekke høringer, intervjuer og etterforskninger på grunn av det han beskriver som «kraftig depresjon».

I juni 2018 kom det dog frem at han har hatt god nok helse til å gi ut en bok titulert «The Line: Where Medicine and Sport Collide».

Freeman trakk seg fra sin stilling hos British Cycling i oktober 2017.